Kiev ataca centro petrolero en Rusia

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Kiev, Ucrania.- Ucrania atacó el lunes el centro petrolero de Nizhnekamsk, en la región de Tartaristán, en el centro de Rusia, matando a 13 personas e hiriendo a otras 78, informaron las autoridades locales, en uno de los ataques más mortíferos en el país en más de 4 años de guerra.

El ejército ucraniano dijo que atacó una refinería de petróleo en Nizhnekamsk, que está a unos 1,200 kilómetros (750 millas) al este de la frontera con Ucrania y tiene una población de unos 240,000 habitantes.

Los funcionarios rusos no dijeron a qué apuntaban los drones, pero la ciudad alberga dos refinerías y una planta petroquímica. Ucrania ha atacado instalaciones petroleras rusas con drones de largo alcance casi a diario en los últimos meses. La campaña ha provocado escasez de combustible en Rusia, ha mermado la capacidad de refinado y ha inquietado a la población.

También el lunes, varios drones ucranianos provocaron un incendio en una instalación industrial en la región de Tyumen, en Siberia occidental, dijo el gobernador Alexander Moor, sin ofrecer detalles.

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El Estado Mayor General de Ucrania dijo que sus fuerzas dañaron parte de un complejo petroquímico en Tobolsk, que produce componentes de combustible para cohetes, combustible de aviación, materiales compuestos para drones y gasolina de alto octanaje.