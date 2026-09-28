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Diputados de Kosovo critican veredictos por crímenes de guerra

Los legisladores de Kosovo aprobaron una declaración unánime contra las condenas a exlíderes del ELK por crímenes de guerra.

Por AP

Septiembre 28, 2026 03:51 p.m.
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Diputados de Kosovo critican veredictos por crímenes de guerra
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      Diputados de Kosovo condenaron de forma unánime el lunes los recientes veredictos por crímenes de guerra dictados por un tribunal respaldado por la Unión Europea contra cuatro de sus exlíderes rebeldes, un inusual gesto de unidad en un país balcánico agobiado por una crisis política.

      Kosovo rechaza veredictos y pide estrategia estatal conjunta

      Los 99 legisladores presentes en la sesión parlamentaria aprobaron una declaración que expresó preocupación por las condenas e instó a las autoridades a actuar en lo que describió como la defensa del legado de Kosovo de la guerra de 1998-99 por la independencia de Serbia.

      A principios de este mes, un tribunal en La Haya, Holanda, declaró culpable al expresidente de Kosovo Hashim Thaci y a otros tres excomandantes del Ejército de Liberación de Kosovo de crímenes de guerra y los condenó a penas de entre 13 y 25 años de prisión.

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      Impacto político y social en Kosovo tras las condenas

      Kosovo ha criticado los veredictos por considerarlos injustos, al sostener que el ELK, que Thaci había liderado antes de entrar en la política, luchó contra la opresión serbia. Tanto residentes como políticos temen que el fallo del tribunal empañe la lucha.

      La declaración parlamentaria pidió una "estrategia estatal conjunta" para coordinar acciones legales, institucionales y diplomáticas con el fin de "proteger y afirmar la plena verdad histórica sobre la guerra justa por la libertad y la liberación de Kosovo".

      La presidenta interina de Kosovo, Albulena Haxhiu, leyó la declaración en el Parlamento.

      Más de 13.000 personas murieron durante el conflicto, que terminó después de que un bombardeo de la OTAN obligara a Serbia a retirarse de Kosovo, entonces una provincia serbia. Kosovo declaró su independencia en 2008, que Serbia aún no reconoce.

      Desde que se emitieron los veredictos, miles de personas se han manifestado en toda Kosovo en contra de ellos, lo que añade presión al gobierno del primer ministro Albin Kurti, quien ha enfrentado una prolongada crisis política tras el fracaso para elegir a un presidente.

      Kurti enfrenta ahora un nuevo plazo, el 6 de octubre para que los partidos políticos acuerden quién debe ser el próximo presidente. De lo contrario, habría que celebrar elecciones anticipadas, las terceras en un año.

      Algunos partidos de oposición han condicionado su acuerdo a un futuro presidente a una nueva ley para limitar el alcance de la Cámara Especializada en La Haya que juzgó a Thaci, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi y Rexhep Selimi.

      Kurti aún no ha respondido a esa exigencia. Su gobierno ha prometido apoyo a los cuatro en su proceso de apelación.

      El tribunal con sede en Holanda fue establecido por Kosovo en 2015 con el respaldo de la Unión Europea.

      Kosovo debe recomponer lazos con Serbia si quiere unirse a la Unión Europea. Sin embargo, un diálogo mediado por la UE se ha estancado, mientras las tensiones entre antiguos enemigos de guerra siguen latentes.

       

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