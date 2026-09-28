Estados Unidos y China publican listas para reducir aranceles bilaterales

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Estados Unidos y China publicaron el lunes listas recíprocas de productos no sensibles por un valor aproximado de 30.000 millones de dólares cada una que verán recortes arancelarios, desde productos estadounidenses para el cabello hasta juguetes chinos, en un acuerdo que se espera impulse el comercio bilateral.

Los detalles se conocieron días después que el presidente chino Xi Jinping se reuniera con su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington, en su primera visita de Estado a Estados Unidos desde 2015. Estados Unidos ya había reducido los aranceles contra China luego que los gravámenes de Trump se dispararan en un momento dado hasta el 145% el año pasado, a medida que se relajaban las tensiones entre ambos países.

El Ministerio chino de Comercio señaló en un comunicado que el acuerdo ayudará a fortalecer la cooperación comercial.

Prácticamente erradicados mayoría de aranceles específicos por país

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Las listas incluyeron 1.619 productos estadounidenses que ingresan a China, que abarcan desde productos agrícolas, productos para el cabello y artículos de cuidado personal hasta madera y equipos médicos. También se incluirá carbón procedente de Estados Unidos.

En el caso de los bienes chinos exportados a Estados Unidos, se incluyeron 77 categorías, entre ellas fuegos artificiales, vajilla, juguetes como muñecas y rompecabezas, adornos navideños de vidrio y madera y balones de fútbol.

Las tasas arancelarias de más del 90% de los productos estarán sujetas a niveles de "nación más favorecida", indicó el Ministerio de Comercio de China, lo que significa que los aranceles específicos por país se eliminarán en la práctica.

Las tasas de "nación más favorecida" son los aranceles estándar aplicados bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio, pero pueden diferir de un artículo a otro y a menudo se sitúan en un solo dígito.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó en un comunicado aparte que las listas de productos se centraron en "bienes no sensibles de cada lado que podrían beneficiarse de un trato arancelario más favorable". El acuerdo podría ayudar a asegurar el acceso al mercado para agricultores, fabricantes, empresas y trabajadores de Estados Unidos, al tiempo que beneficiará a los consumidores estadounidenses con importaciones procedentes de China, incluidos artículos para el hogar y juguetes, sostuvo Greer.

Ambos países indicaron que acordaron que la lista podría ajustarse más adelante según sea necesario, pero que las modificaciones probablemente no serán más que anuales.

El Ministerio de Comercio de China agregó que ambos países acordaron cooperar más en el sector agrícola, formando un grupo bajo la Junta de Comercio establecida en mayo para optimizar el comercio bilateral.

Sectores de importancia estratégica para ambos países, como los chips, los vehículos eléctricos y las baterías, no quedaron incluidos en el acuerdo.

Posible impulso al comercio bilateral entre EEUU y China

"Este es un resultado positivo para estos productos afectados en comparación con un recorte arancelario menor, y podría conducir a un impulso más significativo del comercio bilateral", señaló Lynn Song, economista jefe para Gran China en ING Bank.

La reducción de aranceles podría ser una victoria para las marcas de consumo de Estados Unidos, añadió Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies, con sede en Beijing, ya que algunos de los productos incluidos en la lista china de importaciones desde Estados Unidos abarcan categorías de rápido crecimiento como el cuidado del cabello, los productos de cuidado personal y la fórmula infantil.

La lista de Estados Unidos para las importaciones chinas se enfocó más en bienes de consumo, lo que podría ayudar a reducir la inflación en Estados Unidos y, al mismo tiempo, permitir que las empresas chinas exporten más de su exceso de capacidad, explicó Gary Ng, economista sénior del banco francés Natixis.

Algunos expertos señalaron, sin embargo, que el impacto económico, con 30.000 millones de dólares en cada dirección, podría ser limitado en términos generales.

Las exportaciones de Estados Unidos a China fueron de aproximadamente 68.000 millones de dólares durante los primeros siete meses de este año, y las exportaciones chinas a Estados Unidos rondaron los 270.000 millones de dólares en los primeros ocho meses, indicó Prashant Bhayani, director de inversiones para Asia en BNP Paribas Wealth Management.

Un acuerdo de 30.000 millones de dólares en cada dirección será "más significativo" para las exportaciones de Estados Unidos a China en términos de participación porcentual, agregó.

Incluso después del acuerdo, se estima que la tasa arancelaria promedio general de Estados Unidos sobre China sólo bajará de alrededor del 22% a aproximadamente el 20,5% y seguirá siendo considerablemente más alta que el casi 11% de antes del regreso de Trump a la Casa Blanca a principios del año pasado, señaló Leah Fahy, economista sénior para China en Capital Economics, en un informe de investigación.

Cabe destacar que la soya estadounidense no fue incluida en la lista de productos agrícolas, añadió.

Se espera que superávit comercial chino siga elevado

Aunque el acuerdo no cubrió bienes estratégicos sensibles, los analistas creen que el comercio entre Estados Unidos y China probablemente seguirá recuperándose durante el resto del año, luego que los fuertes aranceles de Estados Unidos sobre productos chinos el año pasado golpearan el comercio bilateral.

Estados Unidos y China también alcanzaron la semana pasada una prórroga de dos meses de la tregua comercial más amplia, que estaba prevista para expirar el 10 de noviembre, hasta enero.

Es probable que el superávit comercial de China, que alcanzó un récord de 1,2 billones de dólares el año pasado, se mantenga elevado. Para agosto se situaba en alrededor de 800.000 millones de dólares, lo que lo pone "en camino de superar el récord de 2025", según Ecaterina Bigos, estratega sénior de mercados de BNP Paribas Asset Management.

Estados Unidos también está investigando a China, entre otros 16 socios comerciales, en su pesquisa de la Sección 301 sobre el exceso de capacidad industrial y podría imponer aranceles adicionales a China cuando concluya la indagación.

Sin embargo, con más reuniones previstas entre Trump y Xi, incluidas en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen en noviembre y en la cumbre del Grupo de los 20 en Florida en diciembre, Song, de ING, dijo que no espera un recrudecimiento importante de las tensiones comerciales antes de fin de año.

Exportadores reciben con agrado el acuerdo arancelario

Algunos exportadores chinos acogieron con satisfacción los anuncios del acuerdo arancelario.

"Esta es una noticia positiva", dijo Richard Chan, de Golden Arts Gifts & Decor, que fabrica decoraciones navideñas en el sur de China y abastece a países como Estados Unidos. "La economía tanto en Estados Unidos como en China no está realmente bien, y ambas partes deberían ayudarse más".

Sin embargo, debido a que la mayoría de los productos navideños de este año ya se están enviando antes de la temporada alta de fiestas, las reducciones arancelarias podrían tener un efecto limitado para ellos al menos por ahora.