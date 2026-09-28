Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad

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El Ayuntamiento de la capital ve factible que el relleno sanitario de la capital pueda recibir residuos sólidos urbanos de Soledad, siempre y cuando exista un acuerdo entre ambos municipios para cubrir los costos del servicio.

Así lo señaló el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, quien aseguró que la infraestructura actual tiene capacidad suficiente para asumir una carga mayor.

El funcionario afirmó que el sitio de disposición final de la capital está proyectado para operar hasta 2051, por lo que, desde el punto de vista técnico, podría recibir desechos de otros municipios de la zona metropolitana.

Añadió que, de concretarse un esquema de colaboración, también podrían realizarse ajustes para incrementar la capacidad del complejo.

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Mendieta Rivera explicó que el manejo, procesamiento y confinamiento de residuos implica costos elevados debido a la logística y la operación especializada que requiere, por lo que cualquier incorporación de basura proveniente de Soledad tendría que estar respaldada por un convenio económico entre ambas administraciones.

Consideró que este tipo de acuerdos ya se han realizado en otros contextos y no representan una dificultad insalvable.

Aunque reconoció que existe comunicación entre los municipios metropolitanos en temas ambientales, indicó que hasta el momento no puede confirmar si existe una negociación formal para que la basura de Soledad sea depositada en la capital. No obstante, sostuvo que el gobierno municipal tiene capacidad para analizar una eventual solicitud y determinar su viabilidad.

Respecto a la presencia de residuos provenientes de otros municipios en territorio capitalino, el director señaló que no se ha detectado el ingreso irregular de basura al relleno sanitario.

Sin embargo, admitió que los tiraderos clandestinos siguen siendo un problema compartido por San Luis Potosí, Soledad y Villa de Pozos. En ese contexto, destacó que el programa de remediación ambiental ha intervenido 20 tiraderos de gran escala, algunos con acumulaciones cercanas a las mil toneladas de residuos.