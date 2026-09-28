Cowboys pierden en Brasil por decisiones erróneas contra Ravens

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Los Cowboys de Dallas tomaron dos decisiones equivocadas en los últimos 10 segundos que les costaron la oportunidad de forzar la prórroga contra los Ravens de Baltimore y derivaron en una derrota en el tiempo reglamentario.

Errores decisivos en los segundos finales

Primero, un error garrafal de los equipos especiales. Segundo, un descuido defensivo.

Después de que Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 23 yardas para empatar el marcador 31-31 con siete segundos por jugar, los Cowboys eligieron sacar el balón fuera de la zona de anotación por primera vez en el partido. El touchback no consumió nada de tiempo del reloj. Luego, Lamar Jackson completó un pase de 27 yardas a Zay Flowers para allanar el gol de campo de 56 yardas de Tyler Loop, que le dio a Baltimore la victoria 34-31 en Brasil el domingo.

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Si Aubrey hubiera pateado el balón a la zona de aterrizaje, al menos se habrían consumido unos segundos del reloj. Pero Dallas no quiso arriesgarse a un regreso para touchdown y optó por el touchback, que le dio el balón a los Ravens en su yarda 35.

"Sentimos que era como: vamos a mandarla con fuerza hasta el fondo, ponerlos ahí, obligarlos a lanzar corto y estaremos bien", explicó el entrenador de los Cowboys Brian Schottenheimer. "Jugar para la prórroga. Ese era el plan".

Salió mal porque la defensa fue superada.

Decisiones tácticas y críticas externas

El coordinador defensivo novato Christian Parker, de manera inexplicable, eligió jugar cobertura hombre a hombre en lugar de una zona profunda. Flowers ganó su duelo individual y Jackson lanzó un pase perfecto por el centro para la recepción con un segundo restante.

Mike Tomlin, el otrora entrenador de los Steelers que ahora trabaja como analista de NBC, criticó la decisión de jugar cobertura personal durante el descanso del partido Rams-Broncos.

"Me sorprende mucho que estén jugando hombre a hombre en esta secuencia", comentó Tomlin. "La mayoría de la gente, en estas circunstancias, va a jugar lo que describimos como una zona paraguas".

Los dos errores del final arruinaron una remontada impresionante de Dak Prescott y la ofensiva. Los Cowboys perdían 24-13 en el tercer cuarto antes de que Prescott liderara un par de series de touchdown. Pero la ofensiva también falló en un momento decisivo.

Después de que Jackson y los Ravens tomaron la ventaja, Dallas tuvo la oportunidad de recuperarla. Los Cowboys tuvieron primero y gol en la yarda 2 de Baltimore con 23 segundos por jugar, pero no lograron anotar un touchdown. Y, además, solo consumieron 16 segundos, dejando tiempo en el reloj para Baltimore.

Prescott lanzó un pase incompleto en primera oportunidad. Retrocedió corriendo cinco yardas hasta la yarda 2 tras una salida en falso en segunda oportunidad. Otro pase incompleto obligó a los Cowboys a conformarse con un gol de campo.

Schottenheimer pidió tiempo fuera con 14 segundos restantes después de la carrera de Prescott en segunda oportunidad, en lugar de dejar que el reloj corriera unos segundos más.

Los Ravens lo aprovecharon.

Fue uno de 12 partidos que se decidieron por una sola anotación, igualando un récord de la mayor cantidad de juegos así en una semana.

Otros resultados destacados de la Semana 3

Bo Nix salvó las responsabilidades de Davis Webb como encargado de las jugadas en la segunda mitad, al guiar a los Broncos venir de atrás y derrotar 30-26 a los Rams de Los Ángeles.

Nix, con ayuda de castigos defensivos de los Rams, condujo la serie que puso a Denver al frente en los minutos finales, anotando con un salto de una yarda con 48 segundos por jugar.

Webb, el coordinador ofensivo de Denver, está en su primera temporada cantando jugadas en lugar del entrenador Sean Payton. Podría haber perdido esas responsabilidades si los Broncos no hubieran puesto en marcha la ofensiva después de irse en blanco en la primera mitad.

La Raider Nation se regocija

Klint Kubiak y Kirk Cousins han llevado a los Raiders a tres victorias consecutivas para abrir la temporada, después de que Las Vegas ganó apenas tres partidos en 2025.

Cousins lideró la remontada 35-27 para salir airosos de la visita a Nueva Orleáns y ahora suma nueve pases de touchdown en tres partidos. Los Raiders no tienen motivo para apresurar a Fernando Mendoza, el novato seleccionado con el turno número 1 del draft, para meterlo a la alineación titular, con Cousins acumulando victorias.

La regresión de Maye es preocupante

Cuesta creer que Drake Maye fue el escolta de Matthew Stafford por el premio al Jugador Más Valioso de la NFL la temporada pasada.

La regresión de Maye ha sido dramática. Ahora tiene apenas un pase de touchdown y seis intercepciones en tres partidos con los Patriots (1-2). La temporada pasada lanzó 31 pases de touchdown y ocho intercepciones.

Los problemas de Maye comenzaron en los playoffs, aunque Nueva Inglaterra avanzó al Super Bowl. Tuvo ocho pérdidas de balón (cuatro intercepciones, cuatro balones sueltos) y fue capturado 21 veces en cuatro partidos.

Eso se ha trasladado a los primeros tres juegos, una tendencia preocupante para los Patriots.

Los campeones del Super Bowl, descarrilados

El quarterback suplente Marcus Mariota condujo a los Commanders a una sorprendente victoria 33-31 sobre los Seahawks, cortando la racha récord de la franquicia de Seattle de 12 triunfos consecutivos.

Supliendo a Jayden Daniels, Mariota lanzó tres pases de touchdown y no cometió pérdidas de balón contra la defensa apodada "Dark Side".

Sin victorias, los Texans están en problemas

Otra mala actuación de la ofensiva de Houston en la derrota 19-17 ante los Colts tiene a los Texans con marca de 0-3 por segunda temporada consecutiva. Hay pocas razones para creer que puedan ir 12-2 el resto del camino otra vez.

C.J. Stroud fue inconsistente y la ofensiva produjo apenas 223 yardas contra una defensa que llegó al partido permitiendo la mayor cantidad en la NFL.

Houston recibe a Dallas (1-2) en la batalla de Texas la próxima semana. Los Cowboys llegarán tras un viaje largo a Brasil, así que eso debería beneficiar a los Texans.