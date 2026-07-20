Lanza EU más ataques vs Irán

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DUBÁI, EAU.- Estados Unidos inició una nueva ronda de ataques aéreos contra Irán el lunes en la madrugada tras anunciar la muerte de otro militar estadounidense, y Teherán disparó misiles hacia Jordania, lo que podría extender el conflicto al vecino Israel.

Paso a paso, Washington y Teherán han vuelto a acercarse a una guerra total, en un momento en que el acuerdo provisional del mes pasado destinado a poner fin permanentemente a los combates se ha venido abajo y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz prácticamente se ha estancado. Ambas partes han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas.

Las fuerzas armadas estadounidenses informaron que el militar murió en Irak el sábado durante la "detonación controlada" de un dron iraní derribado.

Previamente, las fuerzas armadas indicaron que el blanco de los ataques aéreos era la Guardia Revolucionaria iraní, en represalia por la muerte el viernes de soldados estadounidenses en Jordania.

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Un militar estaba desaparecido tras ese ataque, y el nuevo comunicado militar indicó que el domingo se encontraron "restos no identificados" y estaban siendo examinados. Desde que comenzó la guerra han fallecido 17 militares estadounidenses.

En el renovado intercambio de fuego, ahora en su segunda semana, Washington ha atacado puentes e instalaciones eléctricas en Irán. El Comando Central de Estados Unidos anunció una nueva ronda de ataques aéreos a primera hora del lunes, ya en su novena noche consecutiva.

"Los ataques seguirán degradando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar a buques comerciales y marineros civiles que transitan por el estrecho de Ormuz", indicó el Comando Central en un comunicado.

Cuando comenzó la ofensiva, un barco se incrementó el lunes en la madrugada en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Omán, informó las fuerzas armadas británicas en extenso comunicado.

No estaba claro qué provocó el incendio frente a Omán, una ruta por la que los militares estadounidenses han adelantado a los barcos a viajar para evadir el control de Irán. En representación, Teherán ha atacado a países aliados de Estados Unidos en todo el Oriente Medio.

Baréin, Jordania y Kuwait volvieron a activar sus defensas antiaéreas ante la llegada de drones y misiles iraníes. A primera hora del lunes, la embajada estadounidense en Baréin emitió una advertencia, diciendo que "Irán podría tratar de atacar lugares no especificados en el centro de Manama", la capital, sin dar más detalles.

Israel advirtió que los misiles lanzados hacia Jordania podrían provocar que el fuego se extendiera a territorio israelí por primera vez en semanas.