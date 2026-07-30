Lanza Irán nuevos ataques vs. EEUU

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BAGDAD.- Irán lanzó el miércoles una andanada de misiles contra las fuerzas estadounidenses en el Oriente Medio, mientras que Estados Unidos se sumó a Arabia Saudí para atacar a milicias respaldadas por Teherán en el vecino Irak, abatiendo al menos a 20 combatientes y seis asesores iraníes.

En tanto, ataques con drones provocaron incendios en dos buques de gas natural en el puerto egipcio de Damietta, según Ambrey, una firma británica de seguridad marítima. No estaba claro por el momento quién fue responsable de los ataques contra una instalación flotante de almacenamiento de propiedad estadounidense y un buque petrolero de propiedad griega. No se reportaron heridos.

El estallido en Múltiples frentes, tras varios días de relativa calma , elevó el riesgo de un regreso a una guerra total. También puso de aliviar lo difícil que ha sido poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial y es impopular entre los estadounidenses. Es probable que los combates también aumenten las preocupaciones en Estados Unidos de que se estén reduciendo aún más unas reservas ya mermadas de municiones sofisticadas necesarias para defender sus bases ya sus aliados.

Egipto, un estrecho aliado de Estados Unidos y mediador regional, es uno de los únicos países de Oriente Medio que se ha librado de una acción militar directa durante la guerra. Si se confirma un ataque de Irán o sus aliados, ello marcaría una ampliación significativa del conflicto.

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Al ser cuestionado en la Casa Blanca sobre si Irán era responsable de los ataques contra los buques de gas natural, Trump respondió: "Es un poco de lo mismo".

"Se va a resolver", añadió el mandatario. "Mientras tanto, vamos a golpearlos muy duro porque es nuestro turno de golpearlos. Saben que se viene. Nos están pidiendo que no lo hagamos".

Arabia Saudita había acusado a milicias iraquíes de disparar drones contra sus instalaciones petroleras durante los últimos dos días. Un grupo que aglutina a diversas milicias iraquíes negó inicialmente las acusaciones, mientras que otro grupo respaldado por Irán —los rebeldes hutíes de Yemen— señaló que había atacado instalaciones energéticas saudíes como parte de un conflicto separado, pero relacionado.

Antes del estallido más reciente, los mediadores habían expresado su optimismo sobre la posibilidad de lograr que Estados Unidos e Irán volvieran a la mesa de negociaciones. Un acuerdo provisional se derrumbó en las últimas semanas por los renovados combates en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para los suministros energéticos del mundo que, en esencia, ha quedado cerrada de nuevo debido a los ataques iraníes.

Un funcionario regional apuntó que los mediadores "aún intentan con ambas partes" restablecer la calma y encarrilar de nuevo el alto el fuego. No dio detalles sobre si se estaba logrando algún avance, y declaró una condición de guardar el anonimato para hablar sobre la diplomacia a puerta cerrada.

Los países de la región seguirán presionando para distender la situación, dijo un funcionario árabe, y señaló que las perspectivas de una mediación exitosa son escasas mientras ambas partes continúan atacándose mutuamente y no muestran ninguna inclinación a detenerse.

"En este momento estamos en una situación muy mala", expresó el funcionario.