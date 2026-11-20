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SAN JUAN, Puerto Rico.- Las fuerzas armadas de Haití lanzaron una agresiva operación el jueves para desalojar a poderosas pandillas de un corredor clave que conecta la capital del país con sus regiones occidental y meridional.

Es la primera operación significativa en los cinco años transcurridos desde que pandillas violentas tomaron el control de Martissant, ubicado en el extremo occidental de Puerto Príncipe.

La Policía Nacional de Haití publicó un video en X en el que indicó que al menos 34 presuntos pandilleros murieron en Martissant durante un enfrentamiento con agentes que trabajaron con una fuerza integrada por miembros de Vectus Global, una empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, ex SEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater.

Medios locales informaron de intensos tiroteos y drones explosivos en la zona, mientras la policía de Haití difundía un video de vehículos blindados avanzando con estruendo por la comunidad.

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Martissant se encuentra a lo largo de la Ruta 2, la carretera principal que sale de Puerto Príncipe hacia importantes ciudades del oeste y del sur. Miles de personas atravesaban Martissant a diario antes de que las pandillas tomaran el control del área hace más de cinco años, lo que trastocó la economía del país al impedir que los bienes entraran o salieran de la capital. Desde entonces, las pandillas han han abierto fuego contra autos o autobuses que se atreven a cruzar.

Desde que las pandillas se apoderaron por completo de Martissant, trabajadores humanitarios y civiles haitianos buscan transporte alternativo o a usar caminos rurales secundarios.

Las fuerzas se enfrentan a poderosas pandillas

La lucha por el control de Martissant comenzó en junio de 2021, cuando las pandillas de Grand-Ravine y Village-de-Dieu atacaron a la pandilla Ti-Bois. Hombres armados incendiaron viviendas, mataron familias, destruyeron negocios y tomaron el control de la comisaría de Martissant.

Los enfrentamientos obligaron a al menos 19.000 personas a huir de sus hogares y afectaron a unas 800.000 en total, según un informe de NU de julio de 2022.

Hace varios años, las pandillas que operaban entre Tabarre y Carrefour exigían unos 380 dólares a quienes transitaban por Martissant, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas de 2023.