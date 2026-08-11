Las lluvias devastan el noreste de India

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Guwahati, India.- La crisis por las inundaciones en el estado de Assam, en el noreste de India, siguió siendo crítica el lunes, y el número de muertos llegó a 100 después de que otras dos personas fallecieran durante la noche, informaron funcionarios.

Varios ríos seguían por encima de los niveles de peligro, lo que aumenta el riesgo de nuevas inundaciones en zonas vulnerables, indicó la Autoridad Estatal de Gestión de Desastres de Assam. Días de intensas lluvias monzónicas han provocado que ríos, incluido el Brahmaputra, se desborden e inunden comunidades, además de interrumpir medios de vida y dañar diversa infraestructura.

El río, uno de los más grandes de Asia, que nace en la región tibetana de China y recorre unos 900 kilómetros (560 millas) a través de Assam, inundó aldeas, arrasó viviendas y obligó a casi 300,000 personas a trasladarse a campamentos de ayuda administrados por el gobierno, señalaron funcionarios.

Las inundaciones que comenzaron el mes pasado desplazaron a más de 700,000 personas y sumergieron vastas extensiones de tierras agrícolas, además de dañar carreteras y otra infraestructura local. Aunque muchos residentes han comenzado a regresar a sus hogares a medida que las aguas retroceden, al menos 49,000 habitantes afectados por las inundaciones siguen alojados en 125 campamentos de ayuda y centros de distribución de asistencia, según funcionarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las inundaciones también causaron estragos entre el ganado, lo que asestó un golpe a las comunidades rurales y aumentó la preocupación por brotes de enfermedades. A medida que las aguas retrocedían en algunas zonas, muchas familias regresaron a viviendas cubiertas por gruesas capas de limo, lo que complicaba la recuperación.

Farukuddin Ahmed, un comerciante de 47 años de la localidad de Nazira, en el distrito de Sivasagar, el más afectado de Assam, dijo que las familias desplazadas estaban regresando despacio a casa, muchas para reconstruir en terrenos que aún estaban cubiertos por dos a tres pies (hasta un metro) de lodo.

"Los residentes, principalmente ganaderos lecheros, tienen que reconstruir sus vidas desde cero tras haber perdido todo su ganado", dijo Ahmed.

Expertos señalan que el cambio climático causado por el ser humano está intensificando los monzones del sur de Asia.