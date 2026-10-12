Le extirparán al Papa un nódulo pulmonar

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CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV anunció el domingo que se someterá a una cirugía "en los próximos días" para extirpar un nódulo en un pulmón, en el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado.

El pontífice, de 71 años, indicó que el nódulo se detectó en una etapa temprana y que estaba "circunscrito". El Vaticano indicó que el tiempo de recuperación previsto tras la cirugía sería de una semana.

El papa estadounidense hizo el anuncio durante su bendición del mediodía del domingo. Dio las gracias a la multitud por su cercanía y se encomendó a sus oraciones.

El Vaticano no dijo exactamente cuándo se llevaría a cabo la cirugía, más allá de lo que sería en los primeros días de esta semana. León tiene un próximo acto principal: la misa de clausura el miércoles de una conferencia de una semana sobre el ministerio familiar, pero funcionarios del Vaticano sugirieron que podría perdérsela.

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Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (1 pulgada) y que a veces aparece en una tomografía computarizada del tórax o el abdomen, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.