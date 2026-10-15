León XIV inicia su recuperación
El papa está comiendo, caminando e incluso ofició misa tras cirugía pulmonar por cáncer
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Roma, Ita.- El papa León XIV reanudó su dieta habitual, comenzó a caminar y ofició misa en el hospital el miércoles mientras se recupera de una cirugía para extirpar una masa cancerosa de su pulmón, informó el Vaticano.
Al mismo tiempo persisten las preguntas sobre si el cáncer se había propagado, mientras que la presidenta de Perú sugirió que León podría modificar su visita a Sudamérica prevista para los próximos meses.
Análisis de sangre y una radiografía de tórax mostraron que el papá de 71 años se estaba recuperando con normalidad, dijeron sus dos médicos.
"El Santo Padre se sometió a fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar en su habitación. Reanudó su dieta habitual y desayunó y almorzó", dijeron el doctor Luigi Carbone, médico personal del papa, y el doctor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli. "La recuperación está procediendo según lo previsto".
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La cirugía del martes confirmó que León tenía un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho.
El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo tiene dos. Después de que se extirpa un lóbulo, el tejido pulmonar restante puede compensarse gradualmente, especialmente en personas por lo demás sanas y básicamente activas. Se sabe que León es deportista, con partidos semanales de tenis y natación.
El Vaticano dijo a última hora del miércoles que el papa ofició misa con sus secretarios por la tarde en una capilla especial instalada para él en el décimo piso del hospital.
Expertos dijeron que algunos de los ganglios linfáticos de León también habrían sido extirpados y analizados, para determinar si el cáncer se había propagado. Hasta ahora no se han hecho públicos esos resultados.
Si el cáncer que padece el papa se ha propagado, los resultados de las pruebas guiarán el tratamiento, dijo el doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown.
Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o terapia dirigida, que utilizan pastillas para tratar cánceres con características específicas.
Liu, quien no participó en el tratamiento del papá, dijo que, entre los diferentes tipos de cáncer de pulmón, el adenocarcinoma tiene el pronóstico más favorable.
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