logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

León XIV pide a EU buscar la paz

Llama a esforzarse por la reconciliación en casa y en el extranjero

Por EFE

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
León XIV pide a EU buscar la paz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió a EU realizar "un esfuerzo continuo por encontrar un terreno común para promover la causa de la paz y la reconciliación, en casa y en el extranjero", y reclamó también un discurso público "de moderación y respeto por las opiniones de los demás".

      El pontífice, primer papa estadounidense de la historia, hizo estas reflexiones en un mensaje en conexión en directo y pronunciado en inglés a los asistentes reunidos en el Independence Mall de Filadelfia (EU), donde el National Constitution Center le concedió la Medalla de la Libertad por su contribución a la promoción de la libertad.

      León XIV afirmó que el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra este 4 de julio, representa "una oportunidad para reflexionar una vez más sobre los principios fundacionales de la nación con la esperanza de que América permanezca siempre fiel al sueño que le ha ganado el título de tierra de los libres y hogar de los valientes".

      El papa recordó que la "grandeza moral" de una nación se manifiesta, por encima de todo, en su capacidad para "apoyar, proteger y valorar las vidas de todos, especialmente de los más vulnerables y de aquellos cuyo valor es cuestionado".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Instó a que el respeto por la vida inspire leyes que "reconozcan y salvaguarden este regalo desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".

      "Como hijo de este gran país, fundado por hombres y mujeres valientes que soñaron con la libertad y con una vida mejor para sí mismos y sus hijos, me uno a ustedes para pedir las bendiciones de Dios sobre el futuro de América, para que los elevados ideales consagrados al principio de la Declaración de Independencia puedan continuar guiando el florecimiento de la nación en unidad, justicia y paz", afirmó.

      Al reflexionar sobre la identidad estadounidense, destacó que el país se convirtió en un referente de libertad "a medida que abría sus puertas a sucesivas oleadas de inmigrantes", permitiendo que participaran en la construcción del futuro.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Rusia anuncia toma estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka
        Rusia anuncia toma estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka

        Rusia anuncia toma estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka

        SLP

        EFE

        El portavoz Dmitri Peskov destacó el heroísmo de las tropas en la liberación

        Gobierno venezolano eleva a 2 mil 595 cifra de muertos
        Gobierno venezolano eleva a 2 mil 595 cifra de muertos

        Gobierno venezolano eleva a 2 mil 595 cifra de muertos

        SLP

        El Universal

        Se movilizaron más de 19.000 efectivos civiles y militares en tareas de rescate y ayuda.

        Bombazo en Damasco mata a 9 personas
        Bombazo en Damasco mata a 9 personas

        Bombazo en Damasco mata a 9 personas

        SLP

        AP

        Zozobra sobre futuro de Delcy
        Zozobra sobre futuro de Delcy

        Zozobra sobre futuro de Delcy

        SLP

        AP