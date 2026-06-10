México avanza en revisión del T-MEC para eliminar incertidumbre

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(EL UNIVERSAL).- La

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y Canadá (T-MEC) se desarrolla en medio de una reconfiguración del comercio global que, lejos de representar únicamente un proceso técnico entre los tres socios de, abre la puerta a una nueva etapa de integración económica regional, dijo, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.De acuerdo con el funcionario federal, el objetivo deesy brindar certidumbre a las inversiones en la región."No estamos simplemente, sino que estamos siendo testigos de una reestructura a nivel mundial del comercio, porquequiere cuidar sus intereses y obviamente el equipo negociador deestá viendo pory por la región también, pero queremos eliminar ese escenario de"Nosotros creemos que vamos en la ruta de, dey depara las siguientes décadas", afirmó.Durante su participación en, el podcast de, Gutiérrez explicó que las conversaciones entreavanzan en paralelo a cambios importantes en lasy a unamás enfocada en fortalecer su mercado interno y proteger sectores estratégicos.En este entorno, consideró quese encuentra en unapara aprovechar lasderivadas de esta transformación, particularmente por su integración con el mercado norteamericano.El subsecretario de Comercio Exterior destacó que uno de los principales objetivos del gobierno mexicano es construir unasobre eldePara ello, dijo, se trabaja en unaque permita consolidar uncapaz de fortalecer lade los tres países frente a otros bloques económicos y reducir la dependencia de proveedores externos en industrias estratégicas.Entre los sectores con mayor potencial para profundizar lamencionó a losy la, actividades consideradas clave para el desarrollo económico y la seguridad de las cadenas de suministro.En este contexto, señaló quepuede desempeñar ungracias a su, su cercanía cony lasque ofrece el T-MEC.-----Señales en negociación apuntan adel T-MECRecordó que actualmente alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas haciaingresan, una condición que adquiere mayor relevancia en un entorno internacional caracterizado por el aumento de barreras comerciales y medidas proteccionistas en distintos mercados.Si bien reconoció que aún existesobre el resultado final del proceso formal de, sostuvo que las señales observadas hasta ahora apuntan a suEn ese sentido, indicó que uno de los objetivos centrales dees evitar escenarios de revisiones anuales prolongadas que puedan afectar la confianza de los inversionistas y retrasaren la región.Gutiérrez añadió que industrias como la automotriz y la acerera concentran una parte importante de las discusiones debido a su peso en lay en lade. No obstante, afirmó que el ambiente de diálogo se mantiene favorable."Somos, creemos que hay undentro de lo", señaló.Para el subsecretario, la combinación deal mercado estadounidense mantiene aen una posición competitiva frente a otros países, lo que permite prever que lapueda convertirse en unapara reforzar la integración económica dey ofrecer mayor