TV Azteca transmitirá 32 partidos del Mundial 2026 en México y EE.UU.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TV Azteca transmitirá 32 de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial de 2026, donde México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones.

Rumbo al inicio del torneo de la FIFA, donde el balón rodará del 11 de junio al 19 de julio, estos son los duelos que se podrán ver por televisión abierta a través de la señal de TV Azteca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este es el calendario completo de los partidos del Mundial de 2026 que transmitirá TV AztecaFase de Grupos | Horarios en tiempo del centro de México.Jueves, 11 de junioMéxico vs Sudáfrica | 13:00 horas | Ciudad de México, México.Viernes, 12 de JunioEstados Unidos vs Paraguay | 12:00 horas | Los Ángeles, Estados Unidos.Sábado, 13 de junioBrasil vs Marruecos | 16:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.Domingo, 14 de junioPaíses Bajos vs Japón | 14:00 horas| Dallas, Estados Unidos.Martes, 16 de junioArgentina vs Argelia | 19:00 horas | Kansas, Estados Unidos.Miércoles, 17 de junioInglaterra vs Croacia | 14:00 horas | Dallas, Estados Unidos.Jueves, 18 de junioMéxico vs Corea del Sur | 19:00 horas | Guadalajara, México.Viernes, 19 de junioBrasil vs Haití | 18:30 horas | Fidadelfia, Estados Unidos.Sábado, 20 de junioPaíses Bajos vs Suecia | 11:00 horas | Houston, Estados Unidos.Domingo, 21 de junioEspaña vs Arabia Saudita | 10:00 horas | Atlanta, Estados Unidos.Lunes, 22 de junioNoruega vs Senegal | 18:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.Martes, 23 de junioColombia vs República Democrática de Congo | 20:00 horas | Guadalajara, MéxicoMiércoles, 24 de junioRepública Checa vs México | 19:00 horas | Ciudad de México, México.Jueves, 25 de junioEcuador vs Alemania | 14:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.Viernes, 26 de junioUruguay vs España | 18:00 horas | Guadalajara, México.Sábado, 27 de junioPanamá vs Inglaterra | 15:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.Colombia vs Portugal | 17:30 horas | Miami, Estados Unidos.Además de 17 partidos correspondientes a la Fase de Grupos, la televisora informó que también transmitirá cuatro duelos correspondientes a los Dieciseisavos de Final, cuatro de Octavos de Final, dos de Cuartos de Final, dos de Semifinales y la Gran Final del Mundial de 2026, a falta de dos partidos por confirmar.