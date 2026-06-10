logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

TV Azteca transmitirá 32 partidos del Mundial 2026 en México y EE.UU.

La televisora ofrece partidos desde el 11 de junio hasta la final el 19 de julio en señal abierta.

Por El Universal

Junio 10, 2026 01:19 p.m.
A
TV Azteca transmitirá 32 partidos del Mundial 2026 en México y EE.UU.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TV Azteca transmitirá 32 de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial de 2026, donde México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones.


      Rumbo al inicio del torneo de la FIFA, donde el balón rodará del 11 de junio al 19 de julio, estos son los duelos que se podrán ver por televisión abierta a través de la señal de TV Azteca.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este es el calendario completo de los partidos del Mundial de 2026 que transmitirá TV Azteca
      Fase de Grupos | Horarios en tiempo del centro de México.
      Jueves, 11 de junio
      México vs Sudáfrica | 13:00 horas | Ciudad de México, México.

      Viernes, 12 de Junio
      Estados Unidos vs Paraguay | 12:00 horas | Los Ángeles, Estados Unidos.

      Sábado, 13 de junio
      Brasil vs Marruecos | 16:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.

      Domingo, 14 de junio
      Países Bajos vs Japón | 14:00 horas| Dallas, Estados Unidos.

      Martes, 16 de junio
      Argentina vs Argelia | 19:00 horas | Kansas, Estados Unidos.

      Miércoles, 17 de junio
      Inglaterra vs Croacia | 14:00 horas | Dallas, Estados Unidos.

      Jueves, 18 de junio
      México vs Corea del Sur | 19:00 horas | Guadalajara, México.

      Viernes, 19 de junio
      Brasil vs Haití | 18:30 horas | Fidadelfia, Estados Unidos.

      Sábado, 20 de junio
      Países Bajos vs Suecia | 11:00 horas | Houston, Estados Unidos.

      Domingo, 21 de junio
      España vs Arabia Saudita | 10:00 horas | Atlanta, Estados Unidos.

      Lunes, 22 de junio
      Noruega vs Senegal | 18:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.

      Martes, 23 de junio
      Colombia vs República Democrática de Congo | 20:00 horas | Guadalajara, México

      Miércoles, 24 de junio
      República Checa vs México | 19:00 horas | Ciudad de México, México.

      Jueves, 25 de junio
      Ecuador vs Alemania | 14:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.

      Viernes, 26 de junio
      Uruguay vs España | 18:00 horas | Guadalajara, México.

      Sábado, 27 de junio
      Panamá vs Inglaterra | 15:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.
      Colombia vs Portugal | 17:30 horas | Miami, Estados Unidos.
      Además de 17 partidos correspondientes a la Fase de Grupos, la televisora informó que también transmitirá cuatro duelos correspondientes a los Dieciseisavos de Final, cuatro de Octavos de Final, dos de Cuartos de Final, dos de Semifinales y la Gran Final del Mundial de 2026, a falta de dos partidos por confirmar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      TV Azteca transmitirá 32 partidos del Mundial 2026 en México y EE.UU.
      TV Azteca transmitirá 32 partidos del Mundial 2026 en México y EE.UU.

      TV Azteca transmitirá 32 partidos del Mundial 2026 en México y EE.UU.

      SLP

      El Universal

      La televisora ofrece partidos desde el 11 de junio hasta la final el 19 de julio en señal abierta.

      Drake London sigue con Falcons
      Drake London sigue con Falcons

      Drake London sigue con Falcons

      SLP

      AP

      Se convierte en uno de los receptores mejor pagados de la NFL

      Zarazúa se despide pronto de Bolduque
      Zarazúa se despide pronto de Bolduque

      Zarazúa se despide pronto de Bolduque

      SLP

      EFE

      El reto de seguir creciendo en el atletismo nacional
      El reto de seguir creciendo en el atletismo nacional

      El reto de seguir creciendo en el atletismo nacional

      SLP

      Romario Ventura