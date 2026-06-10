TV Azteca transmitirá 32 partidos del Mundial 2026 en México y EE.UU.
La televisora ofrece partidos desde el 11 de junio hasta la final el 19 de julio en señal abierta.
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TV Azteca transmitirá 32 de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial de 2026, donde México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones.
Rumbo al inicio del torneo de la FIFA, donde el balón rodará del 11 de junio al 19 de julio, estos son los duelos que se podrán ver por televisión abierta a través de la señal de TV Azteca.
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Este es el calendario completo de los partidos del Mundial de 2026 que transmitirá TV Azteca
Fase de Grupos | Horarios en tiempo del centro de México.
Jueves, 11 de junio
México vs Sudáfrica | 13:00 horas | Ciudad de México, México.
Viernes, 12 de Junio
Estados Unidos vs Paraguay | 12:00 horas | Los Ángeles, Estados Unidos.
Sábado, 13 de junio
Brasil vs Marruecos | 16:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.
Domingo, 14 de junio
Países Bajos vs Japón | 14:00 horas| Dallas, Estados Unidos.
Martes, 16 de junio
Argentina vs Argelia | 19:00 horas | Kansas, Estados Unidos.
Miércoles, 17 de junio
Inglaterra vs Croacia | 14:00 horas | Dallas, Estados Unidos.
Jueves, 18 de junio
México vs Corea del Sur | 19:00 horas | Guadalajara, México.
Viernes, 19 de junio
Brasil vs Haití | 18:30 horas | Fidadelfia, Estados Unidos.
Sábado, 20 de junio
Países Bajos vs Suecia | 11:00 horas | Houston, Estados Unidos.
Domingo, 21 de junio
España vs Arabia Saudita | 10:00 horas | Atlanta, Estados Unidos.
Lunes, 22 de junio
Noruega vs Senegal | 18:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.
Martes, 23 de junio
Colombia vs República Democrática de Congo | 20:00 horas | Guadalajara, México
Miércoles, 24 de junio
República Checa vs México | 19:00 horas | Ciudad de México, México.
Jueves, 25 de junio
Ecuador vs Alemania | 14:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.
Viernes, 26 de junio
Uruguay vs España | 18:00 horas | Guadalajara, México.
Sábado, 27 de junio
Panamá vs Inglaterra | 15:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.
Colombia vs Portugal | 17:30 horas | Miami, Estados Unidos.
Además de 17 partidos correspondientes a la Fase de Grupos, la televisora informó que también transmitirá cuatro duelos correspondientes a los Dieciseisavos de Final, cuatro de Octavos de Final, dos de Cuartos de Final, dos de Semifinales y la Gran Final del Mundial de 2026, a falta de dos partidos por confirmar.
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El Universal
La televisora ofrece partidos desde el 11 de junio hasta la final el 19 de julio en señal abierta.