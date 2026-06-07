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Sefin responde solicitudes sobre impuesto ambiental en el estado

La Secretaría de Finanzas colaboró con Segam y Sedeco para entregar información sobre el impuesto ambiental.

Por Rubén Pacheco

Junio 07, 2026 01:50 p.m.
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Sefin responde solicitudes sobre impuesto ambiental en el estado
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      Se ha dado respuesta a las solicitudes de Cambio de Ruta para conocer información sobre la recaudación y destino del impuesto sobre emanaciones contaminantes (ISEC), afirmó  Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

      Afirmó lo anterior al ser cuestionada sobre el amparo tramitado por la asociación civil para que la Sefin transparente dichos datos, dado que la información entregada hasta el momento no ha sido congruente, ni adecuada.

      García Vidal sostuvo que la remisión informativa se ha dado en colaboración  de la Sefin con las Scretarías de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y Desarrollo Económico (Sedeco).

      "Se les han contestado todas sus preguntas (...) Todas (las respuestas sobre el impuesto ambiental) se las hemos dado en mesas de trabajo (...) es muy fácil publicar: 'no me la han dado',  ¿y dónde está la contrarréplica?", cuestionó la funcionaria estatal.

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      En su lugar, reveló que diversas compañías se han amparado para no cubrir el gravamen, aprobado por el Congreso del Estado el 14 de diciembre del 2023 -y que se postergó por varios años por la inconformidad de la iniciativa privada-.

      Pese a que la propia secretaria informó por iniciativa propia de la confirmación de los recursos presentados ante la justicia federal, alegó desconocer cuántas empresas tramitaron la protección del Poder Judicial Federal.

      "Algunos sí (resultaron procedentes) y otros no han procedido. No traigo el dato (de qué giro y en dónde se ubican las compañías inconformes)", remató la entrevistada.

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