Línea de autobuses para su servicio en Perú

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LIMA.- Una empresa de transporte público de Lima suspendió el miércoles sus actividades luego de que una de sus unidades fuera baleada tras una serie de ataques extorsivos ejecutados tras el inicio del plan de seguridad de la presidenta Keiko Fujimori, quien pidió "paciencia" asegurando que no puede "dar resultados en 15 días".

El ataque contra el bus de la empresa 41, que recorre la capital de norte a sur por más de 50 kilómetros, fue el tercero del martes. Los delincuentes dispararon cuatro veces al vehículo cerca de la medianoche; el chofer esquivó los tiros, pero los criminales dejaron un papel con un teléfono con código de Colombia para coordinar los pagos extorsivos y advirtiendo a los transportistas que si salían a trabajar el miércoles iban a morir.

"Mañana chofer que sale, chofer que se va", se lee en el papel dejado en la puerta del bus y que fue difundido por canales de televisión locales. La policía confirmó a la prensa que la empresa sufría extorsiones. Desde 2025 los buses de esa empresa han recibido disparos en dos ocasiones y luego mensajes extorsivos.

La extorsión es uno de los delitos que más afecta a los peruanos y los más perjudicados son los transportistas, quienes son asesinados si no pagan a los delincuentes. En 2025 unos 239 transportistas fueron asesinados en Perú, según el observatorio del crimen y la violencia.

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