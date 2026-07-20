Llega velero con ayuda humanitaria a Cuba
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LA HABANA.- Un velero con siete toneladas de ayuda humanitaria y donaciones de grupos de solidaridad europeos llegó el domingo al puerto de La Habana, en un momento en que la isla enfrenta una severa crisis en todos los ámbitos a consecuencia de un cerco petrolero que le impuso Estados Unidos.
La nave Astral, que pertenece a la organización humanitaria Open Arms, contiene sobre todos los paneles solares, equipos fotovoltaicos y medicamentos, que serán entregados en su mayoría al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, de la capital, y otras instituciones, indicaron sus organizadores.
El velero ingresó a la Bahía de La Habana por la tarde acompañado por algunas embarcaciones de apoyo.
El presidente estadounidense Donald Trump le impuso un cerco energético a Cuba en enero y amenazó a los países que se atrevan a venderle crudo a la isla. Desde entonces sólo un barco petrolero ruso ha logrado entrar a la nación caribeña, que apenas produce el 40% de combustible que requiere para su economía.
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Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir entre la población y en todos los sectores, desde apagones de más de 20 horas, falta de combustible y de bombeo de agua, hasta limitaciones al transporte, suspensión de vuelos y recortes en la jornada laboral.
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