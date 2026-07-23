Lluvias paralizan Virginia Occidental

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CHARLESTON, Virginia.- Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas que anegaron viviendas y negocios, arrasaron puentes y obligaron a llevar a cabo numerosos rescates acuáticos en zonas de Virginia Occidental. El gobernador dijo que aún no se había localizado a algunos residentes mientras continuaban las operaciones de búsqueda.

El gobernador Patrick Morrisey envió cientos de miembros de la Guardia Nacional a las áreas más afectadas en la parte norte del estado y declaró el estado de emergencia para los 55 condados la noche del martes. La División de Recursos Naturales del estado ha participado en 85 rescates, dijo, y 19 helicópteros de la Guardia Nacional y de la policía estatal estaban en misiones de rescate o en espera si era necesario.

Las autoridades instalaron tres refugios el miércoles que alojaron a más de 100 residentes, dijo el gobernador en conferencia.

Al consultar si había personas desaparecidas, Morrisey respondió: "No tenemos un número exacto, pero nos preocupan las muertes", y agregó que se darán a conocer más detalles "tan pronto como tengamos más información".

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"Este es un momento para que los habitantes de Virginia Occidental se unan para hacer todo lo posible, no sólo para rezar por todos los afectados, sino que vamos a necesitar mucha ayuda en los próximos días y semanas", puntualizó. "Ayudemos a estas comunidades a reconstruirse".

La oficina del gobernador no hizo mención de víctimas fatales en comunicado un posterior.

Los meteorólogos indicaron que en algunos lugares cayeron hasta 18 centímetros (7 pulgadas) de lluvia. Morrisey dijo que hubo precipitaciones en ciertas zonas de hasta 11,4 centímetros (4,5 pulgadas) en 37 minutos.

"No hay adónde vaya el agua".

Videos y fotos publicados en redes sociales mostraban vehículos sumergidos en estacionamientos, incluso en un Walmart en Weston, donde el agua lodosa se adentró con fuerza hasta el interior de la tienda. Al otro lado de una autopista cercana, el piso principal de un hotel estaba completamente inundado.

Los equipos de emergencia informaron de decenas de rescates de personas atrapadas en vehículos inundados. Sin embargo, algunos rescatistas no pudieron llegar a lugares donde las aguas habían cortado el acceso.