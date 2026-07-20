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Localizan vivos a madre e hijo tras naufragio

Por AP

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Localizan vivos a madre e hijo tras naufragio
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      PALU, Indonesia.- Rescatistas en el este de Indonesia indicaron el domingo que se había encontrado a dos sobrevivientes más, una madre y su hijo, de una embarcación de pasajeros que se hundió a principios de la semana, y buscaban a otras 18 personas que siguen desaparecidas.

      La mujer de 46 años y su hijo de 24 quedaron varados en la isla Balaloho, una de las pequeñas islas habitadas en Selayar, donde fueron encontrados por pescadores, informaron las autoridades.

      Más de 200 rescatistas a bordo de embarcaciones se sumaron a tropas indonesias, policías, pescadores y residentes, dijo Andi Sultan, jefe de respuesta de emergencia en Makassar.

      "Los equipos de rescate también enfrentaron condiciones meteorológicas extremadamente duras, incluidas olas de hasta 2–3 metros y fuertes vientos", dijo Sultan.

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      El equipo de búsqueda y rescate encontró el sábado en la noche cinco sobrevivientes, incluida una niña de 7 años, que estaban aferrados a una trampa para peces.

      Al menos una persona murió en el naufragio.

      El KM Nurul Salsa, que transportaba a 78 pasajeros y tripulantes, sufrió una falla del motor y se hundió el miércoles.

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