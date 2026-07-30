Luchan en Francia vs. megaincendio

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LEGE-CAP FERRET, Francia.- Un incendio sin control cuatro veces más grande que París amenazaba con resurgir el miércoles en el suroeste de Francia, mientras tres bomberos morían en Grecia y equipos en todo el sur de Europa se enfrentaban a una mezcla de calor, sequía y fuertes vientos.

Las muertes en Creta añadieron una nueva dimensión mortal a una emergencia por incendios forestales que se extienden desde la costa atlántica hasta el Mediterráneo oriental. En el punto álgido de las evacuaciones, casi un tercio de millón de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares y lugares de vacaciones en Francia y España.

Las autoridades de la región de Gironda, en Francia, informaron que el fuego no se propagó durante la noche, pero a medida que las temperaturas se acercaban a los 40º Celsius (104º Fahrenheit) el miércoles por la tarde y los vientos se intensificaban, el respiro amenazaba con ser breve.

El paisaje es tan combustible que los investigadores creen que trabajos rutinarios de desbroce cerca de una línea de alta tensión podrían haber provocado el infierno, aunque el trabajo parecía cumplir con la normativa.

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En el centro de mando en Lège, los bomberos se inclinaban sobre mapas extendidos sobre el capó de un coche mientras realizaban un seguimiento de tres zonas de peligro: el norte de Cap-Ferret, el corredor boscoso alrededor de Marcheprime; Cestas y Saint-Jean-d´Illac, y un sitio militar cerca de Martignas, donde un importante foco obligó a un gran despliegue.

Bomberos y residentes se movilizan contra las llamas.

Más de 2.200 bomberos y más de 20 aeronaves seguían movilizados, con el apoyo de equipos llegados de toda Francia y de socios europeos.

"Actuamos rápido y actuamos con contundencia ante cualquier nuevo foco de humo", dijo el comandante de bomberos de Gironda, Matthieu Jomain.

Más allá del centro de mando, los civiles intentaban mantener la línea por sí mismos. En Souge, voluntarios inundaban los bordes de caminos de tierra mientras un conductor local de excavadora araba el suelo que aún ardía, tratando de evitar que las llamas volvieran a cruzar cuando llegara el esperado viento del oeste. En Lacanau, los residentes bombeaban agua de un lago a tanques destinados a focos calientes y a cisternas de los bomberos.

"Si algún día el fuego empieza en nuestra zona, sé muy bien que toda la gente aquí haría lo mismo por nosotros", dijo Flavien Dubuch, que condujo desde Saint-Émilion para ayudar.