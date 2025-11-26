Lula sanciona ley de exenciones fiscales en Brasil

RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sancionó el miércoles una ley que exime del pago de impuestos sobre la renta a las personas que ganan hasta 5,000 reales (940 dólares) al mes, más que duplicando la exención actual y cumpliendo una prioridad clave de su campaña electoral de 2022.

"Promesa hecha, promesa cumplida", declaró Lula el miércoles en X.

La medida, que entrará en vigor el próximo año, también establece descuentos fiscales para ingresos de hasta 7,350 reales (1,400 dólares).

Según el palacio presidencial, unos 15 millones de brasileños se beneficiarán de la nueva ley. Aproximadamente 10 millones dejarán de pagar impuestos sobre la renta, mientras que 5 millones se beneficiarán de una reducción.

Para compensar la pérdida de ingresos estatales, el gobierno introducirá una tasa impositiva mínima efectiva para las personas de altos ingresos.

El nuevo impuesto mínimo efectivo se aplicará a las personas que ganen más de 600.000 reales (aproximadamente 113.000 dólares) al año, aumentando de cero a un 10% para aquellos que ganen más de 1,200.000 reales (unos 226,000 dólares) anualmente.

La nueva legislación se dirigirá a unos 140,000 individuos adinerados en el país, quienes actualmente pagan en promedio una tasa impositiva efectiva del 2,5%, según el Ministerio de Finanzas de Brasil.

Según la agencia nacional de estadísticas de Brasil, IGBE, el 90% de la población del país ganaba menos de 4,040 reales (750 dólares) en 2024, al considerar el ingreso per cápita del hogar.

La ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara y el Senado, reflejando el amplio apoyo público a la exención fiscal.

La adopción es una victoria política para Lula, quien se postulará para un cuarto mandato el próximo año.

Tanto Lula como el expresidente Jair Bolsonaro prometieron al menos duplicar la exención del impuesto sobre la renta durante la disputada elección de 2022, que Lula ganó por un estrecho margen. Bolsonaro también se había comprometido con la reforma durante su campaña en 2018, sin éxito.

Lula había estado enfrentando una caída en su popularidad, pero se recuperó como un efecto no intencionado del arancel del 50% anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre una gama de importaciones brasileñas. Estados Unidos ha revocado desde entonces muchos de esos aranceles.