Rescatan en Nigeria a niñas secuestradas

SOKOTO, Nigeria.- Las 24 estudiantes que fueron secuestradas en una escuela del noroeste de Nigeria la semana pasada han sido rescatadas, anunció el martes el presidente del país.

Un total de 25 niñas fueron secuestradas el 17 de noviembre de la Escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno en la ciudad de Maga, estado de Kebbi, pero una de ellas logró escapar el mismo día, dijo el director de la escuela. Las 24 restantes fueron rescatadas, según un comunicado del presidente Bola Tinubu, aunque no se dieron detalles sobre la misión de rescate.

“Me siento aliviado de que se hayan recuperado a las 24 niñas. Ahora, debemos, como cuestión de urgencia, poner más botas sobre el terreno en las áreas vulnerables para evitar más incidentes de secuestro”, dijo Tinubu según el comunicado.

El ataque en Kebbi fue uno de una serie de recientes secuestros masivos en Nigeria, entre ellos, una incursión realizada el viernes en la Escuela Saint Mary en el estado de Níger, en el centro-norte, en la que más de 300 estudiantes y personal de la escuela católica fueron secuestrados. Cincuenta estudiantes escaparon durante el fin de semana.

Musa Rabi Magaji, director de la escuela en Kebbi, de mayoría musulmana, dijo a The Associated Press que todas las niñas habían sido liberadas pero que aún estaban bajo custodia de las autoridades. No tenía detalles inmediatos sobre su condición.

Abdulkarim Abdullahi, cuyas dos hijas de 12 y 13 años estaban entre las secuestradas, dijo que las autoridades le informaron que las niñas estaban siendo trasladadas a Birnin Kebbi, la capital del estado.

“Me emociona recibir la noticia de su libertad, los últimos días han sido difíciles para mí y mi familia, especialmente para su madre”, dijo Abdullahi en una entrevista telefónica. “Esperaré a ver qué dice el gobierno sobre su bienestar, pero no puedo esperar a verlas en buen estado de salud”.

