Machado visita zona afectada por temblor

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La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, visitó este miércoles el estado costero La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y se reunió con afectados del desastre en distintos sectores de la región.

"Desde el primer día, la prioridad de María Corina Machado era clara: estar en Vargas (antiguo nombre de La Guaira), con su gente", señaló el Comando con Venezuela. Asimismo, su equipo indicó que recorrió el estado y constató de primera mano "el desastre y la destrucción tras los dolorosos acontecimientos del 24 de junio".