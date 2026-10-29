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Machado visita zona afectada por temblor

Por EFE

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Machado visita zona afectada por temblor
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      La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, visitó este miércoles el estado costero La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y se reunió con afectados del desastre en distintos sectores de la región.

      "Desde el primer día, la prioridad de María Corina Machado era clara: estar en Vargas (antiguo nombre de La Guaira), con su gente", señaló el Comando con Venezuela. Asimismo, su equipo indicó que recorrió el estado y constató de primera mano "el desastre y la destrucción tras los dolorosos acontecimientos del 24 de junio".

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