Macron advierte de antisemitismo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
París, Fra.- El presidente francés Emmanuel Macron deploró el domingo el resurgimiento de los "demonios del antisemitismo" que han ensombrecido el pasado y el presente de Francia.
El mandatario francés y otras personas inauguraron una estatua en honor al capitán Alfred Dreyfus, cuya condena injusta por traición en el siglo XIX dejó al descubierto un prejuicio antijudío profundamente arraigado en Francia. El domingo se cumplieron 120 años desde la exoneración de Dreyfus por el máximo tribunal de Francia, donde ahora se encuentra la estatua.
Horas antes de la ceremonia, la policía evacuó a unas 300 personas del suburbio parisino de Sarcelles porque los servicios de inteligencia identificaron un vehículo sospechoso que contenía un arma militar cerca de una sinagoga. Sarcelles tiene una importante población judía y los fiscales abrieron una investigación por terrorismo.
El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, indicó que el vehículo contenía un "arma militar larga" y que no está claro si el arma estaba destinada a atacar a la comunidad judía.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Francia alberga la mayor población judía de Europa y registró un aumento de actos antisemitas, incluidas amenazas, vandalismo y violencia física, tras los ataques de Hamás contra Israel.
"Sabemos que los viejos demonios del antisemitismo nunca han desaparecido por completo de nuestro país", declaró Macron en la ceremonia por Dreyfus, pidiendo una vigilancia constante.
no te pierdas estas noticias
EEUU lanza más ataques contra Irán en medio de escalada ofensiva por estrecho de Ormuz
AP
Los medios estatales iraníes reconocieron los últimos ataques en su territorio a primera hora del lunes
Erika Kirk genera polémica por propuesta de voto por hogar en Texas
El Universal
Especialistas legales recuerdan que la Decimonovena Enmienda protege el voto femenino.
South Bow acepta multa por derrame de petróleo en Kansas
AP
El acuerdo busca evitar litigios y contempla proyectos de restauración ambiental en el condado de Washington.