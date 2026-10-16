Maduro rechaza acusación de tortura
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Nueva York.- El expresidente venezolano Nicolás Maduro insistió el jueves en un tribunal en que las acusaciones de tortura recién reveladas en su contra y contra su esposa son "acusaciones falsas".
Maduro y Cilia Flores, ambos con grilletes en los tobillos, fueron llevados al tribunal para enfrentar una imputación reescrita, que se amplía a partir de un conjunto inicial de cargos por narcotráfico para acusarlos de encabezar una campaña de represión patrocinada por el Estado que torturó a decenas de víctimas, entre ellas tres estadounidenses.
Maduro desafió dos veces la solicitud de un juez de que presentara una declaración, y en lugar de ello calificó los cargos de "acusaciones falsas y testimonio falso", mediante un intérprete. Molesto, el juez Alvin K. Hellerstein tomó el asunto en sus propias manos, interviniendo que "se presentará una declaración de no culpabilidad en nombre del señor Maduro".
Flores fue menos combativa. Después de decir que había leído una versión de la nueva acusación escrita en español, dijo al juez a través del intérprete de español: "Soy completamente inocente. No soy culpable".
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Según la acusación reescrita, Maduro, de 63 años, supervisó un sistema de tortura que golpeaba, asfixiaba y aplicaba descargas eléctricas a sus víctimas.
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