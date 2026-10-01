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Marco Rubio exime ayuda militar a Egipto por seguridad nacional

La exención responde a la importancia estratégica de Egipto en la región y su papel como mediador en la guerra con Irán.

Por AP

Octubre 01, 2026 08:01 p.m.
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Marco Rubio exime ayuda militar a Egipto por seguridad nacional
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      WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, eximió a Egipto de una restricción sobre 320 millones de dólares en ayuda militar que previamente se habían retenido por preocupaciones sobre derechos humanos en ese país, y mencionó la ayuda egipcia para hacer frente a Irán desde que el conflicto comenzó a principios de este año.

      Acciones de la autoridad

      El Departamento de Estado informó el jueves que Rubio aprobó la exención “en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos”.

      “El dictamen del secretario refleja la importancia de Egipto para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, y la cooperación concreta en materia de seguridad que Egipto brinda a Estados Unidos”, señaló el departamento.

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      En una carta enviada a legisladores, cuyo contenido fue compartido con The Associated Press, Rubio citó, en particular, el “papel útil” de Egipto en la guerra con Irán. Egipto ha sido un mediador clave entre Estados Unidos y la República Islámica en los esfuerzos por poner fin al conflicto, que ya supera los siete meses.

      Detalles confirmados

      El Departamento de Estado sostuvo que el gobierno del presidente Donald Trump seguiría planteando asuntos de derechos humanos como parte de su diálogo con Egipto “sobre toda la gama de temas de nuestra relación bilateral”.

      “La determinación de la exención reconoce la importancia de mantener la cooperación en materia de seguridad con Egipto en un momento de importantes desafíos para la seguridad regional”, indicó el departamento.

      Los 320 millones de dólares forman parte de una contribución anual de Estados Unidos de 1.300 millones de dólares en asistencia económica y militar a Egipto. En concreto, se destinan al financiamiento militar extranjero, que aporta fondos para que los países receptores compren armamento producido en Estados Unidos.

      El Congreso incorporó ese requisito por preocupaciones sobre el historial de derechos humanos de Egipto, que muchos expertos consideran problemático. En años recientes, el propio Departamento de Estado ha señalado informes creíbles de tortura, detenciones arbitrarias, trabajo infantil y restricciones a la libertad de expresión.

      Pero conceder una exención a Egipto se ha vuelto rutinario para gobiernos republicanos y demócratas.

      El gobierno de Biden, por ejemplo, emitió por última vez una exención en septiembre de 2024, y mencionó la asistencia de Egipto en los esfuerzos de Estados Unidos por poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

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