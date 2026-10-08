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Travis Barker se somete a cirugía de mano programada

La cirugía busca prevenir daños mayores y asegurar la continuidad de su carrera.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 09:11 p.m.
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Travis Barker se somete a cirugía de mano programada
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      Travis Barker, baterista de Blink-182, alarmó a sus seguidores luego de que publicara una fotografía en la que se le puede ver en un hospital.

      En la imagen, aparece el músico recostado en una camilla y usando bata y gorro quirúrgico; mientras que a su lado se encuentra su esposa, Kourtney Kardashian, con una gran sonrisa.

      Barker también escribió en un mensaje con el que reveló que su hospitalización ya estaba programada; y es que, se sometió a una cirugía, luego de experimenta molestias que afectaron a una de sus manos.

      "Me operaron ayer. Mi brazo, mano y dedos han estado entumecidos desde un concierto que di el mes pasado. Me hice una prueba de nervios el lunes, después de mi presentación, y resultó que necesitaba una liberación del túnel cubital para reparar el nervio", explicó el rockero.

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      Travis Barker explicó que la operación fue para liberar el nervio cubital afectado.

      Asimismo, aseguró que la operación fue preventiva, ya que decidió atender la situación, antes de que pudiera desarrollar alguna complicación que afectara su carrera a largo plazo.

      "Quería anticiparme y resolverlo de una vez para poder seguir tocando como lo hago durante mucho, mucho tiempo. Debería estar bien en unas semanas", añadió.

      La cirugía busca prevenir daños mayores y asegurar la continuidad de su carrera.

      Esta no es la primera vez que una lesión en la mano lleva al baterista hasta el quirófano. En febrero de 2023, Barker sufrió una lesión en el dedo anular izquierdo mientras ensayaba con Blink-182, a pocas semanas del inicio de su gira por Latinoamérica.

      En aquel momento, el músico explicó que se había golpeado el dedo con tanta fuerza que se lo dislocó y se desgarró los ligamentos.

      En 2023, Barker ya había sido operado por lesión en dedo durante ensayo.

      La lesión requirió que Travis fuera operado, por lo que la agrupación se vio obligada a cancelar sus presentaciones en México y Sudamérica, incluidos sus conciertos en el Palacio de los Deportes y su participación en festivales como Tecate Pa'l Norte.

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