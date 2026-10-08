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Exdirector de Pemex obtiene suspensión por violencia familiar

La suspensión condicional tiene una duración de seis meses y contempla pensión alimentaria mensual.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 09:10 p.m.
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Exdirector de Pemex obtiene suspensión por violencia familiar
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      El proceso penal que enfrenta el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por el delito de violencia familiar quedó sujeto a una suspensión condicional por un plazo de seis meses, tras la resolución emitida por la jueza de control, Consuelo Adriana Correa Ortiz.

      Detalles del acuerdo judicial

      Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el órgano jurisdiccional avaló el plan de reparación del daño presentado por la defensa legal del imputado, el cual contempla la entrega inmediata de 120 mil pesos a la parte afectada mediante un cheque de caja.

      El acuerdo judicial, radicado bajo la causa penal JC/1160/2026, establece además una pensión alimentaria mensual de 14 mil pesos, pagadera durante los primeros diez días de cada mes.

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      Condiciones y seguimiento del proceso

      Como parte de las condiciones dictadas por la autoridad, el exfuncionario federal deberá someterse a un tratamiento psicológico especializado en masculinidades, con sesiones quincenales a partir del próximo 13 de octubre, así como cumplir con firmas bimestrales ante el juzgado.

      La resolución también dejó sin efecto las medidas cautelares previas, incluida la restricción migratoria que impedía al imputado salir del país, aunque se mantuvo vigente la prohibición absoluta de acercarse, intimidar o molestar a la víctima.

      Tanto la representación social de la Fiscalía General del Estado (FGE) como el asesor jurídico particular manifestaron su conformidad con las condiciones planteadas, al acreditar que el imputado carece de registros previos de salidas alternas.

      De cumplir satisfactoriamente con todas las obligaciones impuestas durante este periodo, el proceso concluirá con la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo el próximo 8 de abril de 2027; en caso contrario, la autoridad revocará el beneficio y continuará el juicio penal.

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