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El Hijo de Fishman sigue detenido tras muerte de réferi en Hidalgo

La Procuraduría General de Justicia informó que aún no se ha realizado audiencia inicial ni se ha definido fecha para la diligencia judicial.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 09:03 p.m.
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El Hijo de Fishman sigue detenido tras muerte de réferi en Hidalgo
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      El Hijo de Fishman permanece detenido en el área de retención de la Procuraduría General de Justicia, tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", ocurrida durante una función de lucha libre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

      Fiscalía analiza situación jurídica y proceso legal

      De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, hasta la tarde de este jueves no había vencido el plazo constitucional de 48 horas para que el Ministerio Público resuelva la situación jurídica del detenido, identificado con las iniciales J. A. N. L. Esto implica decidir si se pone a disposición de un juez o se le otorga la libertad.

      La institución destacó que el luchador no ha comparecido en una audiencia inicial ante un juez de control, ni se ha señalado fecha ni hora para esta diligencia.

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      Clausura y acciones administrativas tras el incidente

      La Procuraduría señaló que en casos de homicidio culposo existen alternativas si hay acuerdo con las víctimas, que en este caso serían indirectas. La Policía de Mineral de la Reforma presentó al detenido ante el Ministerio Público, que determinó la clasificación jurídica del delito.

      La alcaldía de Mineral de la Reforma informó que el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio fue clausurado la noche del miércoles por motivos administrativos.

      Por su parte, la empresa El Patrón Espectáculos Lucha Libre confirmó que tanto El Hijo de Fishman como Gerardo Germán Pineda participaron en la función donde ocurrió el fallecimiento del réferi. La empresa dispuso acompañamiento y asistencia jurídica para el luchador, con el fin de que el procedimiento se lleve a cabo ante las autoridades competentes.

      La empresa aseguró que su representante legal mantiene contacto con la familia de "El Búho" y con su representación jurídica, y pidió evitar rumores e información no confirmada mientras continúa el proceso legal.

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