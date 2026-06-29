Rescatan a niño entre escombros en La Guaira tras sismos
El menor fue encontrado en el sector Caribe, zona afectada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.
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Caracas, 29 jun (EFE).- Un menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en el estado venezolano de La Guaira (norte), el más afectado por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 de hace cinco días, informó este lunes el Gobierno del país suramericano.
Menor rescatado tras terremotos en La Guaira
En la red social X, el Ministerio de Comunicación e Información aseguró que el niño fue rescatado en el sector Caribe de esa región costera aledaña a Caracas, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos.
La institución no precisó la hora del rescate pero publicó la información a las 21:16 hora local (1:16 GMT del martes), más de 120 horas después de los terremotos.
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Coordinación internacional en labores de rescate
Más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.
Según cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado al menos 1,719 muertos, así como 5.034 heridos, 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".
Gobiernos de otros países informaron o actualizaron este lunes cifras de sus connacionales fallecidos, entre los que hay sesenta portugueses, dos cubanos y once italianos, así como la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quien logró sobrevivir ya que se encontraba entrenando con su equipo en Caracas.
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