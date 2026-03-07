México no tiene "puerta cerrada" en coalición contra cárteles: EU

logo pulso
Estados Unidos negó este sábado que México tenga "la puerta cerrada" en la coalición militar para combatir a los cárteles del narcotráfico anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a una docena de líderes latinoamericanos de derecha.

"No es ninguna puerta cerrada, es una oportunidad para reconocer a países que desde el primer día de la Administración del presidente Trump se han puesto la camiseta y se han alineado", dijo a EFE la portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, al ser cuestionada sobre la exclusión de México.

La vocera aseguró que en el futuro habrá "una oportunidad de expandir" la alianza, bautizada como 'Escudo de las Américas', mostrando "los resultados" que se logren.

Durante una cumbre celebrada en un campo de golf de Trump en Florida, el republicano firmó la proclamación que crea el 'Escudo de los Américas', cuyo objetivo es, dijo, usar "fuerza militar letal para destruir" a los carteles.

En la cita participaron los líderes, afines ideológicos de Trump, de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

En cambio no fueron invitados los gobiernos progresistas de México, Brasil o Colombia.

Durante su discurso, Trump cargó contra México, país que definió como el "epicentro de la violencia de los carteles" y, aunque dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum es "muy buena persona y tiene una voz hermosa", criticó que no le haya permitido a Estados Unidos atacar militarmente a los narcos en territorio mexicano.

Según Molano, el presidente estadounidense "hizo una oferta a los líderes en la sala" de que "si piden asistencia militar de Estados Unidos (para combatir al narcotráfico), la van a tener".

La portavoz subrayó que la alianza se basa en "la soberanía y el Estado de derecho" de cada país, pero señaló que "la oferta de Estados Unidos está en la mesa".

