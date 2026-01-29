"México tiene una líder maravillosa": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la conversación telefónica que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue muy positiva para ambos países.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que la conversación se centró en gran medida en "la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio".

Sin dar más detalles de la conversación, Trump dijo que "volveremos a hablar pronto y, en última instancia, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países".

Trump destacó que "México tiene una líder maravillosa y muy inteligente, ¡deberían estar muy contentos por ello!".

