logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

"México tiene una líder maravillosa": Trump

Indicó que su conversación telefónica de este jueves con Sheinbaum fue muy positiva para ambos países

Por El Universal

Enero 29, 2026 11:24 a.m.
A
Donald Trump / Foto: EFE

Donald Trump / Foto: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la conversación telefónica que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue muy positiva para ambos países.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que la conversación se centró en gran medida en "la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio".

Sin dar más detalles de la conversación, Trump dijo que "volveremos a hablar pronto y, en última instancia, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países".

Trump destacó que "México tiene una líder maravillosa y muy inteligente, ¡deberían estar muy contentos por ello!".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

"Productiva y cordial", la conversación con Trump: Sheinbaum

Informó que su homólogo coincidió que en temas de seguridad "vamos muy bien"

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México tiene una líder maravillosa: Trump
México tiene una líder maravillosa: Trump

"México tiene una líder maravillosa": Trump

SLP

El Universal

Indicó que su conversación telefónica de este jueves con Sheinbaum fue muy positiva para ambos países

Cae avioneta en Colombia; hay 15 fallecidos
Cae avioneta en Colombia; hay 15 fallecidos

Cae avioneta en Colombia; hay 15 fallecidos

SLP

AP

La aeronave transportaba dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos un congresista

Machado pide una "transición real"
Machado pide una "transición real"

Machado pide una "transición real"

SLP

EFE

La transición en Venezuela llevará tiempo: Rubio
La transición en Venezuela llevará tiempo: Rubio

La transición en Venezuela llevará tiempo: Rubio

SLP

EFE

El funcionario aseguró que no planean otro ataque en Venezuela