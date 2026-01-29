"México tiene una líder maravillosa": Trump
Indicó que su conversación telefónica de este jueves con Sheinbaum fue muy positiva para ambos países
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la conversación telefónica que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue muy positiva para ambos países.
A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que la conversación se centró en gran medida en "la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio".
Sin dar más detalles de la conversación, Trump dijo que "volveremos a hablar pronto y, en última instancia, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países".
Trump destacó que "México tiene una líder maravillosa y muy inteligente, ¡deberían estar muy contentos por ello!".
"Productiva y cordial", la conversación con Trump: Sheinbaum
Informó que su homólogo coincidió que en temas de seguridad "vamos muy bien"
