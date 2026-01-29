Moctezuma califica de "absurda" versión de migración inducida

Ante la difusión en redes y medios una supuesta "migración masiva" que se fragua desde los consulados de México para influir en decisiones de Estados Unidos, el embajador Esteban Moctezuma indicó que es "totalmente absurdo".

En un video publicado en sus redes sociales, el embajador de México en Estados Unidos rechazó esta información e indicó que "lo están manejando como si fuese el descubrimiento de algo muy importante, una conspiración internacional porque también meten en esto a China".

Moctezuma refirió que se busca derecho de réplica por "lo absurdo" que es este planteamiento. Destacó el trabajo desde los 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense para fortalecer la protección a las y los connacionales, así como la relación bilateral.

"México es socio leal de Estados Unidos. Nuestra relación, además de económica es humana. Somos amigos y en muchos casos familia.

"Nuestra realidad bilateral es la mayor fortaleza de un futuro compartido", dijo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que desde los consulados de México en Estados Unidos se realicen "actividades de carácter político", ante versiones que circula en algunos medios y redes sociales.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, dijo que la política exterior de México se sustenta en la no intervención, así como en el pleno respeto a la soberanía, las instituciones y los procesos legales de cada país.

"En consonancia con estos principios, las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos", indicó.

"Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos", agregó.