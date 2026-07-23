Vuelca tráiler cargado con pacas de PET en Libramiento Norte

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Un tráiler que transportaba pacas de PET volcó la tarde de este miércoles en el entronque del Libramiento Norte con la carretera a Zacatecas, dejando únicamente daños materiales.

El percance fue reportado alrededor de las 15:30 horas, cuando la unidad de carga circulaba sobre la carretera a Zacatecas con dirección al ramal que conecta con el Libramiento Norte, para incorporarse hacia la carretera a Matehuala.

De acuerdo con la información preliminar, al tomar una curva el conductor perdió el control del tractocamión, que terminó volcado sobre su costado derecho. Durante el accidente, la pesada unidad impactó y dañó la barra metálica de contención instalada en el lugar.

Acciones de la autoridad

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Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura carretera.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron al sitio para asegurar la zona, coordinar la circulación vehicular y permitir las maniobras necesarias para el retiro del tráiler y de la carga, con el fin de restablecer el tránsito de manera segura.