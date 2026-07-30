Migrantes marroquíes llegan a nado a Ceuta

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BARCELONA, España.- Cientos de migrantes llegan a nado desde Marruecos hacia el diminuto territorio español de Ceuta, en el extremo norte del país, desbordando la seguridad fronteriza, informaron las autoridades locales el miércoles.

Aunque el buen tiempo suele provocar un aumento de los cruces migratorios por mar en verano, las autoridades de Ceuta señalaron que la cifra real de personas que llegan a nado es inusual.

"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima, más de 1500 migrantes entre adultos y menores", declaró a los periodistas Juan Jesús Vivas, presidente del gobierno de Ceuta. "Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados."

Vivas indicó que, anteriormente, varios migrantes murieron en el intento, y que en el último año se avistaron 60 cuerpos en el mar.

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El Ministerio del Interior de España, que supervisa las fronteras y registra la migración irregular, no confirmó el número de cruces ni precisó cuántos migrantes habían llegado nadando al territorio. Remitió a los periodistas a su informe bimestral de migración, cuya próxima publicación está prevista para el 3 de agosto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que "Es una situación extraordinaria, excepcional, que nos enfrentamos... con los medios que ya tenemos de una forma permanente allí dispuesta".

La Guardia Civil de España, los servicios de Salvamento Marítimo e incluso la Cruz Roja han utilizado embarcaciones para recoger a los nadadores antes de trasladarlos a Ceuta. Cientos de migrantes duermen ahora fuera de un centro de acogida que ya está por encima de su capacidad.

Quienes intentan el cruce son principalmente marroquíes, junto con un pequeño número de argelinos.