Millones acuden a España para ver eclipse solar total

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MEDINACELI, España.- Millones de personas abarrotaron el miércoles ciudades y pueblos sin nubes en España en busca de las mejores vistas de un eclipse solar total, cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra sumió brevemente en la oscuridad a partes del planeta.

Las multitudes llevaron sillas de jardín y paraguas para aguardar con entusiasmo el sorprendente espectáculo celeste, que comenzó al caer la tarde.

A medida que el cielo se oscurecía, gradualmente al principio y luego rápidamente, la gente rompió en aplausos y vitoreó. Fue el primer eclipse solar total del país en más de un siglo.

Rosa Celiberti, una profesora de idiomas que lo observó desde Medinaceli —una localidad del noreste de España fundada en la época de los romanos, en lo alto de una colina— tenía lágrimas en los ojos debido a la emoción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A lo largo de una amplia franja del norte y el centro de España y Portugal, millones de personas disfrutaron de algunas de las mejores vistas de la Europa continental de este eclipse. También pasó sobre pequeñas franjas de Groenlandia e Islandia.

Se tenía previsto que el momento de totalidad —cuando la Luna cubre por completo la luz del Sol— durara menos de dos minutos y medio, alcanzando su duración máxima frente a la costa oeste de Islandia. Para cuando llegó a una pequeña franja de Portugal y luego a España, justo antes de la puesta de sol, esa fase se habrá reducido a aproximadamente un minuto.

Finalmente el espectáculo concluyó sobre el Mediterráneo.

Se calculaba que el eclipse atraería al menos a medio millón de visitantes más, según las autoridades del país.

La demanda hotelera a lo largo de la franja de totalidad del eclipse —incluidas las ciudades norteñas de La Coruña, Bilbao y Santiago de Compostela— se disparó.