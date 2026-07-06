Defensas ucranianas evidencian brechas tras ataques rusos

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Rusia lanzó el lunes oleadas de misiles y drones contra Ucrania temprano el lunes, matando al menos a 22 personas en ataques que expusieron brechas cada vez mayores en las defensas antiaéreas ucranianas, más de cuatro años después que Moscú lanzó su invasión a gran escala, informaron las autoridades.

Todos los misiles balísticos lanzados por Rusia alcanzaron sus objetivos, lo que subraya la necesidad de Kiev de más misiles interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos, un punto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy probablemente reiterará en una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, esta semana.

Quince personas murieron en la capital, Kiev, que fue el principal objetivo de Rusia, y 56 resultaron heridas, según el jefe administrativo Tymur Tkachenko. Otras siete personas murieron en la región más amplia de Kiev y 29 resultaron heridas, según el servicio de emergencias de Ucrania.

Rescatistas buscaron sobrevivientes en los escombros de edificios residenciales de gran altura en dos lugares que sufrieron impactos directos.

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Moscú ha intensificado los ataques contra Kiev en represalia por los recientes ataques ucranianos de largo alcance, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Esa ofensiva ucraniana ha causado una grave escasez de combustible y presionado al presidente Vladímir Putin.

El jueves, un ataque ruso mató a 31 personas en Kiev, el más mortífero para la capital este año.

Los avances de Ucrania en tecnología de drones le han dado una ventaja en los últimos meses, dicen analistas y funcionarios occidentales, golpeando rutas de suministro detrás de la línea del frente, despojando al ejército ruso de impulso en el campo de batalla y ralentizando su avance.

Pero Rusia ahora está explotando vulnerabilidades en las defensas antiaéreas de Ucrania, que siguen dependiendo en gran medida de los sistemas de misiles Patriot para interceptar misiles balísticos que rara vez puede derribar. La guerra en Oriente Medio ha reducido el suministro global de interceptores Patriot, una escasez que ahora se siente sobre todo en Ucrania.

Zelenskyy señala brechas para detener misiles balísticos

La Fuerza Aérea de Ucrania detalló que Rusia disparó 351 drones y 68 misiles durante la noche, apuntando principalmente a Kiev, y que los 29 misiles balísticos alcanzaron sus objetivos.

"Para interceptar balísticos, necesitamos los medios para la intercepción", señaló el portavoz de la Fuerza Aérea, Yurii Ihnat, en la televisión nacional. "Los rusos ciertamente están usando el hecho de que ahora hay un serio déficit de misiles interceptores, en Ucrania y en el mundo".

Antes de la cumbre de la OTAN en Turquía, Zelenskyy dijo que las fuerzas ucranianas habían actuado bien contra drones y misiles de crucero, pero no contra los misiles balísticos, una carencia que atribuyó a suministros insuficientes de interceptores. Instó a los socios europeos y Estados Unidos en la cumbre a reforzar la defensa antiaérea de Ucrania y proteger a la población civil.

"Mientras los misiles Patriot permanezcan en las reservas de nuestros aliados, Rusia se ve alentada a seguir 'arrasando' edificios residenciales. Estados Unidos y Europa tienen suficiente fuerza para detener este terror", dijo en X tras el ataque.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que cualquier aumento en el suministro de drones, misiles y municiones producidos en Occidente "no pasará desapercibido y será contrarrestado por un aumento correspondiente en el número y el poder de los ataques de represalia de las fuerzas armadas rusas en territorio ucraniano".

El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, aseguró que Rusia está aumentando deliberadamente los ataques con misiles balísticos a una escala no vista antes, aprovechando la aguda escasez de interceptores Patriot. "Se producen menos misiles de ese tipo en todo el mundo cada mes que los que el enemigo dispara contra Ucrania en ese mismo período", dijo.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que el ataque apuntó a fábricas de armas en Kiev, incluidos sitios que, agregó, producen drones, vehículos blindados y misiles, así como instalaciones que reparan sistemas de defensa antiaérea e infraestructura de combustible y energía en la capital y la región circundante. Las afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente.

Los ataques de Rusia han golpeado repetidamente zonas civiles. Más de 16.000 civiles ucranianos han muerto en la guerra, según Naciones Unidas.

"Estos son edificios residenciales. Lugares donde la gente dormía y vivía su vida cotidiana", afirmó Tkachenko en una publicación en Telegram.

Un edificio residencial del distrito de Podilskyi se derrumbó parcialmente, expresó. En el distrito de Darnytsia, algunos edificios de varios pisos resultaron dañados y se creía que había personas enterradas bajo los escombros.

En el suburbio de Kiev de Vyshneve, unos 600 residentes fueron evacuados debido al riesgo de municiones sin explotar, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Testigos relatan una huida aterradora

Khrystyna Piatetska, de 20 años, residente del distrito Darnytskyi de Kiev, relató que comenzó a gritar después del primer ataque, al que siguió una segunda explosión que reventó las ventanas en su edificio de apartamentos.

Se fue la luz, el olor a quemado llenó el aire y la escalera estaba espesa de humo, contó.

"Cuando salíamos del edificio, había cuerpos tirados allí", dijo Piatetska. "Cuando bajamos, los autos empezaron a explotar, y salimos de debajo de los escombros directamente al fuego".

Halina Ivanivna, de 61 años, contó que se despertó con el sonido del primer ataque alrededor de las 2 a.m. Momentos después, su edificio de apartamentos comenzó a derrumbarse a su alrededor.

"Todo se estaba cayendo", dijo. El agua se derramaba por el edificio mientras el humo llenaba el aire y los equipos de emergencia se apresuraban a evacuar a los residentes.

Unos cinco minutos después del impacto inicial, un segundo ataque golpeó, aseveró.

Ataques ucranianos llegan desde Crimea ocupada por Rusia hasta Siberia

El Ministerio de Defensa de Rusia destacó que las defensas antiaéreas derribaron 613 de 625 drones ucranianos durante la noche.

El ejército de Ucrania señaló que sus Fuerzas de Operaciones Especiales atacaron la refinería de petróleo de Omsk en el oeste de Siberia, a casi 2.500 kilómetros (1.550 millas) de la frontera de Ucrania. Eso parecía ser la refinería de petróleo más lejana en el este de Rusia que Ucrania haya atacado, y se sumó a una larga lista de refinerías clave golpeadas en los últimos meses.

El gobernador regional de Omsk, Vitaly Khotsenko, confirmó un ataque ucraniano contra la refinería en una publicación en Telegram, pero no proporcionó detalles, diciendo únicamente que "la mayoría de los drones" que apuntaban a la instalación fueron destruidos y que no hubo víctimas.

La refinería de Omsk es la más grande de Rusia, con una capacidad de alrededor de 460.000 barriles al día, dijo Gary Peach, analista de mercados petroleros de Energy Intelligence. A finales de junio, estaba produciendo cerca de su capacidad, representando el 12% de toda la producción de refinación rusa, destacó Peach.

"Dependiendo del alcance del daño, una interrupción sostenida incluso de parte de la capacidad de Omsk agravará los problemas de Rusia en el mercado interno de combustibles y hará que la necesidad de encontrar reemplazos de importación sea aún más urgente", aseveró.

Rusia ha estado lidiando con una crisis generalizada de combustible por los repetidos ataques de Ucrania contra refinerías y otra infraestructura dentro del país. Se han reportado escaseces de gasolina y racionamiento de combustible en múltiples regiones, con conductores esperando durante horas para llenar sus tanques.

En Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014, un proveedor de energía informó de un apagón en toda la península tras ataques ucranianos temprano el lunes. El jefe de la ciudad de Sebastopol designado por Moscú, Mikhail Razvozhayev, reportó que los ataques cortaron la energía que luego se restableció usando equipo de respaldo.

El ejército de Ucrania confirmó que atacó varias instalaciones energéticas y militares rusas utilizadas para suministrar combustible a las fuerzas armadas de Rusia y apoyar sus esfuerzos de guerra.

En la ciudad rusa de Yaroslavl, dos personas resultaron heridas en un ataque en el que se derribaron más de 70 drones ucranianos, según el gobernador regional Mikhail Yevrayev. No dijo si alguna instalación resultó dañada, pero el medio de noticias en línea Astra aseguró que causaron un incendio en una refinería de petróleo.

El gobernador Alexander Drozdenko dijo que un ataque con drones ucranianos contra la región de Leningrado al norte de Moscú dañó infraestructura no especificada en el campo de entrenamiento de Luga, así como en las zonas de los puertos del mar Báltico de Ust-Luga y Vysotsk.