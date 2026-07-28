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Monstruosa nube provoca más llamas con rayos

El fenómeno meteorológico fue causado por los incendios forestales en Francia

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Monstruosa nube provoca más llamas con rayos
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      PARÍS.- Un incendio forestal en el suroeste de Francia se expandió con tal intensidad que su columna de humo se convirtió en una tormenta eléctrica, generando rayos que iniciaron nuevos focos más allá del incendio original, informaron las autoridades francesas.

      Dicho de otro modo, el incendio ya no era impulsado solamente por las condiciones meteorológicas, sino que estaba creando su propio clima. La nube de tormenta también desató vientos violentos y erráticos capaces de empujar las llamas en todas direcciones.

      El fenómeno, llamado pirocumulonimbo, o pyroCb, es raro en Europa y se ha documentado con mayor frecuencia en Norteamérica y Australia, donde ocurre sólo en algunos de los incendios más extremos. La federación nacional de bomberos de Francia indicó que es el primero del que se tiene registro en el país.

      El incendio estalló cerca de Saumos el 22 de julio y desde entonces ha consumido más de 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) de bosques y matorrales, ha dañado o destruido más de 240 viviendas y ha obligado a 220.000 personas a evacuar en la región de Gironde.

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      El servicio departamental de bomberos y rescate señaló que el incendio había generado un pirocumulonimbo alrededor de las 18:20 del viernes, dos días después de que estalló la conflagración. La nube perdió fuerza por la noche, a medida que la humedad iba en aumento, y luego se formó de nuevo en varias ocasiones.

      En repetidas ocasiones, el calor y el humo se elevaron hasta una enorme y densa nube de tormenta, electrificada e iluminada desde su interior.

      "Imaginen una fogata tan grande y caliente que el humo que se eleva de ella se convierte en una nube como la de una tormenta", indicó Theodore M. Giannaros, meteorólogo especializado en incendios del Observatorio Nacional de Atenas.

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