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Mortal incendio de un carguero

Un buque de carga en un puerto de China se incendió, cobrando la vida de 25 personas

Por EFE

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Mortal incendio de un carguero
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      Beijing, China.- El incendio de un buque carguero con bandera extranjera ocurrido este jueves en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, dejó 25 personas fallecidas y otras cinco heridas.

      El incidente, que ocurrió hacia las 11:15 hora local, se produjo en las instalaciones de la empresa Beihai Shipbuilding, mientras la embarcación permanecía atracada para labores de reparación, según la agencia estatal Xinhua.

      Las autoridades no precisaron a qué país pertenece el buque afectado, a bordo del cual había 42 personas cuando comenzó el fuego, de las que 25 perdieron la vida, doce fueron evacuadas y otras cinco, trasladadas a un hospital, donde se encuentran en estado estable.

      El incendio fue extinguido hacia las 14:30 horas (06:30 GMT), y posteriormente los equipos de rescate localizaron los cuerpos de las víctimas, que inicialmente se cifraron en 20 y poco después se elevaron a 25.

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      Medios locales sugieren que el buque siniestrado puede ser el carguero Ocean Melody, con bandera de Liberia y registrado a nombre de la compañía china Huili Shipping, según plataformas de información naviera como Rynda y MarineTraffic.

      El presidente chino, Xi Jinping, dio órdenes de intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas, al tiempo que pidió una investigación rápida sobre la causa del incendio y garantizar la atención a las víctimas sin demora.

      "Todas las regiones y departamentos competentes deben extraer profundas lecciones del incendio, reforzar las medidas preventivas y contener con firmeza los accidentes graves para salvaguardar la vida y los bienes, declaró Xi.

      El primer ministro del gigante asiático, Li Qiang, dio a su vez instrucciones en las que pidió intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas, volcar "todos los esfuerzos" en atender a los heridos y prevenir desastres secundarios.

      Li pidió asimismo a su gabinete que tome este suceso como una advertencia sobre la necesidad de reforzar las inspecciones sobre riesgos y endurecer las responsabilidades en materia de seguridad.

      Tras el incidente se movilizaron los departamentos de gestión de emergencias, bomberos y rescate, policía y sanidad para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate, que continúan en marcha. 

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