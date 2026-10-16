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Mortal tiroteo en escuela primaria

Tres niños y un maestro son asesinados en Oregon

Por AP

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Mortal tiroteo en escuela primaria
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      Oregon.- Un joven de 16 años abrió fuego el jueves en una primaria de la localidad de Bend, Oregon, donde mató a tres niños y un docente antes de ser abatido por un transeúnte que lo persiguió hasta el interior de la escuela, informaron las autoridades.

      Las autoridades encontraron al sospechoso sin vida dentro de la escuela pocos minutos después de recibir los primeros reportes del tiroteo, indicó el jefe de policía de Bend, Mike Krantz.

      Los tres niños asesinados tenían 5, 8 y 11 años de edad. Otro, de 7 años, y un docente de 54 fueron trasladados al hospital en estado crítico, indicó Krantz.

      El atacante, identificado como un residente de Bend, abrió paso hacia la escuela disparando contra puertas cerradas con llave, informó la policía. Recibió un disparo y cayó dentro de la escuela poco después de la llegada de la policía, informó la portavoz de la policía de Bend, Sheila Miller.

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      Las autoridades recibieron el primer reporte poco antes de la 1 de la tarde, cuando una persona que circulaba frente a la escuela primaria Silver Rail informó que una persona armada con una escopeta le había disparado, indicó Krantz.

      Se recibieron más llamadas al número de emergencias 911 desde el interior de la escuela, y los agentes llegaron al lugar del ataque en cuestión de minutos, informó la portavoz policial Sheila Miller.

      La policía dijo que por el momento desconoce si el atacante conoció a alguien de la escuela o si había sido alumno de la institución.

      El atacante utilizó una mira de corredera que fue comprada por su madre, según un funcionario policial al tanto del incidente. El funcionario habló con The Associated Press con la condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a declarar públicamente sobre la investigación.

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