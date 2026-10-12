Movimiento Cucaracha en India seguirá protestando

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NUEVA DELHI.- Los líderes de un movimiento popular juvenil indio prometieron continuar las protestas el domingo tras ser liberados de su detención, al día siguiente de que la policía reprimiera las manifestaciones contra una controvertida revisión de los padrones electorales. El movimiento exige la renuncia del jefe electoral del país.

Las protestas comenzaron después de que las autoridades eliminaron a más de 130 millones de votantes de la lista desde el año pasado. Los críticos dicen que la medida tiene motivaciones políticas. El Partido Bharatiya Janata de Modi, que gobierna el país, y la Comisión Electoral niegan las manipulación de manipulación.

Los tres líderes del Partido Janata Cucaracha —Abhijeet Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka— quedaron en libertad con la condición de que no cometan "ninguna alteración del orden público durante un año", manifestó Ratna Singh, directora jurídica del movimiento, en una publicación en redes sociales. No estaba claro qué significaba la condición ni si restringiría su participación en protestas.

La policía abordó el vuelo de los líderes procedentes de Mumbai después de que aterrizara en Nueva Delhi el sábado y los detuvo mientras se preparaban para encabezar una manifestación en Nueva Delhi.

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Tras su liberación, Dipke calificó al primer ministro Narendra Modi de "una vergüenza para la India".

"Nunca ha visto este país a un cobarde y abuso más grande".

Das, portavoz del movimiento, instó a los simpatizantes a salir a las calles. "Se ha creado una situación en la que el Estado está en guerra con sus propios ciudadanos", dijeron a los periodistas.

Tras las protestas las autoridades han puesto en marcha una amplia ofensiva de seguridad en la capital, con la detención de más de 2.000 manifestantes, entre ellos varios legisladores de la oposición. Se cancelaron los servicios de tren hacia la capital, se cerraron estaciones del metro.