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Muere Dolores Huerta, ícono de los derechos civiles

Por AP

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Muere Dolores Huerta, ícono de los derechos civiles
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      Bakersfield, Cal.- Dolores Huerta, quien cofundó el sindicato United Farm Workers para mejorar las condiciones laborales en los campos de frutas y verduras del país y acuñó la frase "¡Sí, se puede!" que se convirtió en un grito de lucha ampliamente difundido, falleció a los 96 años.

      Huerta murió de cáncer el miércoles en su casa en Bakersfield, California, rodeada de su familia, dijo Erik Olvera, un portavoz de la familia.

      Huerta mantuvo una agenda ocupada hasta bien entrados sus 90 años, marchando en protestas y alentando a los activistas a seguir alzando la voz sobre raza, pobreza y los derechos de las personas LGBTQ+ y de las mujeres.

      La determinación de Huerta consolidó su lugar en la historia como una de las líderes laborales más influyentes del país, íconos de los derechos civiles y activistas feministas. 

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      Su trabajo a lo largo de las décadas le valió varios reconocimientos, incluida la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil del país. Cuando el entonces presidente Barack Obama le entregó el premio en 2012, elogió a Huerta como una líder tenaz y señaló que había sido muy gentil cuando él le robó su eslogan para su campaña de 2008.

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