Muere el senador Lindsey Graham

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Washington.- El senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso y quien viajó por todo el mundo para abogar por una política exterior estadounidense más enérgica en el extranjero, murió tras una "enfermedad breve y repentina", informó su oficina. Tenía 71 años.

El comunicado publicado en redes sociales temprano el domingo indicaba que su familia "agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil". No se proporcionaron detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon la muerte del sábado por la noche del prominente republicano de Carolina del Sur, un exabogado de la Fuerza Aérea que sirvió en el Congreso durante tres décadas.

Horas después, otro comunicado de la oficina de Graham detalló que los hallazgos preliminares del Médico Forense del Distrito de Columbia indican que el senador murió de una disección aórtica debido a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Se trata de una ruptura de la aorta derivada del endurecimiento de sus arterias.

Trump, que hablaba con Graham con frecuencia, declaró que era "como un miembro de la familia. Es muy duro". Dijo en "Meet the Press" de la cadena NBC que Graham lo llamó el sábado por la noche tras regresar de un viaje a Ucrania y que "sonaba un poco cansado, pero perfecto". El presidente ordenó que las banderas en todo el país ondearan a media asta hasta el sábado por la noche.

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