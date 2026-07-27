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Mueren 2 militares y 2 mineros al caer a socavón

Por AP

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Mueren 2 militares y 2 mineros al caer a socavón
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      LA PAZ.- Dos militares y dos civiles murieron el domingo y otro oficial resultó herido al caer a un pozo cuando se replegaban tras repeler a un grupo de ladrones de minerales en el interior de una mina del occidente de Bolivia, informó el Ejército.

      Los militares fallecidos son dos sargentos y los civiles son mineros de la empresa estatal Huanuni, ubicada en la localidad del mismo nombre, a 275 kilómetros al suroeste de La Paz. El herido es un teniente que fue evacuado a un centro médico.

      Los hechos ocurrieron "durante un patrullaje" en la madrugada tras repeler a ladrones de minerales, que al parecer usaron explosivos.

      "Durante el posterior repliegue, personal militar y trabajadores de la empresa cayeron al interior de una bocamina", señaló el Ejército en un comunicado, y agregó que las autoridades verificaron el uso de explosivos.

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      Las circunstancias de lo sucedido "deben ser esclarecidas mediante una investigación rigurosa", manifestó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

      Los choques entre fuerzas del orden y ladrones de minerales en el interior de minas de Bolivia son frecuentes, y de vez en cuando hay víctimas. Los robos, ahora son perpetrados por organizaciones armadas.

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