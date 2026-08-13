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Mueren dos en choque de helicóptero militar

Por AP

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Mueren dos en choque de helicóptero militar
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      Desarrollado por SACS IA

      Un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos se estrelló el miércoles en un paraje del centro de Texas, lo que causó la muerte de las dos personas a bordo y provocó un incendio forestal que obligó a evacuar varias viviendas, informó un funcionario policial.

      Funcionarios de la cercana base de Fort Hood anunciaron que el helicóptero Apache AH-64 se había estrellado. Cliff Coleman, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Bell, confirmó que ambos ocupantes murieron. No se anunció de momento la causa del choque. Coleman indicó que la división de investigaciones criminales de Fort Hood encabezaba la investigación del siniestro.

      Coleman señaló que el helicóptero no impactó ninguna vivienda ni otras estructuras al estrellarse. "Se podía notar que fue un choque violento", comentó Coleman.

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