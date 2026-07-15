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Gobernador de Texas ordena a Rangers investigar muerte de migrante

Los Rangers de Texas realizarán una investigación independiente junto con autoridades federales sobre el caso.

Por El Universal

Julio 15, 2026 04:43 p.m.
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Gobernador de Texas ordena a Rangers investigar muerte de migrante
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      El gobernador de Texas, Gregg Abbott, calificó de "trágica" la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y afirmó que se puede aplicar la ley migratoria "sin dispararle a la gente".


      Abbott rompió el silencio tras la muerte de Salgado, el pasado 7 de julio, en Houston. Durante una conferencia de prensa, Abbott prometió que los Rangers investigarán, junto con las autoridades federales, lo ocurrido.

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      El gobernador dijo que será una investigación independiente. "Cada vez que los Rangers de Texas se involucran, trabajan de forma independiente", explicó a reporteros en conferencia de prensa. "Son bien conocidos, no sólo en el estado de Texas, sino en otras partes, por su independencia al conducir investigaciones".
      Un reportero le recordó que Abbott ha mantenido una visión dura acerca de la aplicación de la ley migratoria y le preguntó si la muerte de Salgado lo ha hecho cambiar de opinión.
      "No queremos que le disparen a nadie. Punto", respondió Abbott. "Eso es independiente de si las leyes migratorias se van a aplicar. Espero plenamente que se hagan cumplir nuestras leyes de inmigración, pero se ha demostrado que es posible hacerlas cumplir y detener la inmigración ilegal que cruza nuestra frontera sin dispararle a nadie".
      Abbot añadió: "Cualquier pérdida de vidas humanas es trágica".
      Salgado Araujo iba en una camioneta con otras tres personas, incluyendo su hermano Víctor, cuando otro vehículo, sin identificar, comenzó a perseguirlos.
      De acuerdo con la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, el mexicano "usó su vehículo como arma" y quiso embestir a los agentes del ICE. Uno de esos agentes le disparó y Salgado fue declarado muerto en el hospital.
      Sin embargo, sus acompañantes, quienes fueron detenidos, alegan que nunca supieron que quienes los perseguían eran del ICE. Videos previos al momento fatal no dan indicios de que Salgado haya embestido a los agentes, sino que huía del vehículo que los perseguía.
      La familia del mexicano exige una investigación transparente e independiente. Activistas reclamaban los videos de los agentes del ICE, pero la agencia dijo que no llevaban cámaras porque aún no se les han repartido.
      La muerte desató protestas en Houston y otros estados del país.

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