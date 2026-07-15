Reporta Ssa 254 muertes en accidentes; 60% son motociclistas

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En lo que va del 2026, la entidad potosina contabiliza más de 254 fallecimientos suscitados en accidentes en la vía pública, informó Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Al concluir la sesión del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) celebrada en el Colegio de San Luis (Colsan), refirió que los decesos se registraron en diferentes vialidades de las cuatro regiones del estado.

En entrevista, la funcionaria estatal reveló que el 60 por ciento de las personas muertas en poco más de seis meses, corresponden a motociclistas, y el 40 por ciento a conductores de automóviles.

Expuso que la aplicación de alcoholímetros por parte de los gobiernos municipales ha permitido la disminución de siniestros en las calles, por ello, conminó a la ciudadanía evitar el consumo de alcohol cuando maneja un automotor u optar por movilizarse en taxi o carro de aplicación.

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Con el antecedente de que este tipo de dispositivos son mal vistos por la población, debido al temor de ser extorsionados, dijo que la aplicación de esta medida puede salvar la vida o evitar terminar con una discapacidad física.

"Ahorita, pues la principal acción y el principal acuerdo, fue invitar al Instituto de Planeación estatal para también prevenir accidentes a futuro, y poder trabajar desde la planeación en cómo vamos creando nuestras rutas", remató.