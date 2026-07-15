logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Funcionarios del Pentágono evalúan opciones militares en Cuba: CBS

La atención militar de EE. UU. está en otros frentes, pero Cuba genera preocupaciones de seguridad.

Por El Universal

Julio 15, 2026 03:20 p.m.
A
Funcionarios del Pentágono evalúan opciones militares en Cuba: CBS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Altos funcionarios del Pentágono han evaluado en las últimas semanas opciones para una posible acción contra Cuba, incluido un asalto militar, reportó este miércoles la cadena estadounidense CBS News.


      El medio citó a funcionarios estadounidenses informados de las discusiones, según los cuales entre las opciones evaluadas está un eventual asalto aéreo liderado por el ejército estadounidense en el que participarían miles de efectivos y que sería llevado a cabo por la 101 División Aerotransportada, la única unidad entrenada para tal tarea.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los funcionarios subrayaron que estas discusiones no significan que el presidente Donald Trump o el Pentágono hayan decidido llevar a cabo una operación.
      Consultado sobre el tema, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, dijo a CBS que "no hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas".
      El medio subrayó que cualquier operación contra Cuba plantearía un problema importante al Pentágono, ya que la atención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos está enfocadas en frentes como Irán.
      Sobre el tema de Cuba, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, ha dicho que prefiere la vía diplomática para lograr una transición en la isla caribeña.
      Sin embargo, de acuerdo con CBS, en Estados Unidos existen preocupaciones de seguridad relacionadas con Cuba, como la adquisición, reportada por el mismo medio, de drones de origen desconocido.
      Apenas en junio pasado, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, y advirtió que "no sería prudente que el gobierno de Cuba intentara adquirir o tener acceso a los tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense. Estarían invitando a un tipo de confrontación que no solo no desean, sino que no podrían soportar".
      En mayo, el canciller cubano Bruno Rodríguez advirtió que una "agresión militar" contra la isla "provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre. Perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que sólo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Funcionarios del Pentágono evalúan opciones militares en Cuba: CBS
      Funcionarios del Pentágono evalúan opciones militares en Cuba: CBS

      Funcionarios del Pentágono evalúan opciones militares en Cuba: CBS

      SLP

      El Universal

      La atención militar de EE. UU. está en otros frentes, pero Cuba genera preocupaciones de seguridad.

      Llegan astronautas a Estación Espacial
      Llegan astronautas a Estación Espacial

      Llegan astronautas a Estación Espacial

      SLP

      AP

      Los cosmonautas de EU y Rusia arribaron desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán

      Brote de ébola en RD Congo supera esfuerzos de respuesta
      Brote de ébola en RD Congo supera esfuerzos de respuesta

      Brote de ébola en RD Congo supera esfuerzos de respuesta

      SLP

      AP

      Derriba Ucrania misiles balísticos rusos
      Derriba Ucrania misiles balísticos rusos

      Derriba Ucrania misiles balísticos rusos

      SLP

      AP

      Refuerza sus defensas antiaéreas tras oleada de ataques nocturnos de fuerzas rusas