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Seguridad

Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía

El automóvil fue detectado por el sistema de monitoreo del C5i2 y localizado en la colonia Progreso

Por Redacción

Agosto 16, 2026 12:18 p.m.
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Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía
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      Un hombre fue detenido cuando conducía un automóvil Toyota Yaris con reporte de robo en la colonia Progreso de la capital potosina, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE).

      De acuerdo con el reporte, personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i2) detectó la circulación de la unidad y emitió una alerta a elementos de la Guardia Civil Estatal.

      Los agentes desplegaron un operativo de búsqueda y posteriormente interceptaron el vehículo. En el lugar fue detenido Carlos "N", de 29 años, quien quedó a disposición de la autoridad competente.

      La SSPCE señaló que, durante la intervención, el detenido afirmó que trabajaba para una corporación policial, pero las primeras verificaciones no permitieron acreditar esa versión.

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      La dependencia agregó que información de inteligencia presuntamente lo relaciona con actividades delictivas en el sector sur de la ciudad, aunque no detalló cuáles ni informó si existen investigaciones o procesos judiciales en su contra por esos hechos.

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