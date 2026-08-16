Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía
El automóvil fue detectado por el sistema de monitoreo del C5i2 y localizado en la colonia Progreso
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Un hombre fue detenido cuando conducía un automóvil Toyota Yaris con reporte de robo en la colonia Progreso de la capital potosina, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE).
De acuerdo con el reporte, personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i2) detectó la circulación de la unidad y emitió una alerta a elementos de la Guardia Civil Estatal.
Los agentes desplegaron un operativo de búsqueda y posteriormente interceptaron el vehículo. En el lugar fue detenido Carlos "N", de 29 años, quien quedó a disposición de la autoridad competente.
La SSPCE señaló que, durante la intervención, el detenido afirmó que trabajaba para una corporación policial, pero las primeras verificaciones no permitieron acreditar esa versión.
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La dependencia agregó que información de inteligencia presuntamente lo relaciona con actividades delictivas en el sector sur de la ciudad, aunque no detalló cuáles ni informó si existen investigaciones o procesos judiciales en su contra por esos hechos.
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El vehículo recuperado también fue puesto a disposición de la autoridad encargada de continuar con las investigaciones.
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