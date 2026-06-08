Fan fests del Mundial 2026 acercan el torneo a aficionados

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Si los boletos para los partidos del Mundial están fuera de tu alcance, todavía hay opciones para reunirte con otros aficionados para ver los partidos.

Desde una cancha flotante hasta Motley Crüe, los festivales para aficionados del Mundial tienen algo para todos, además del fútbol.

Como es costumbre en el Mundial, las 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos que albergarán partidos tendrán fanfests, o zonas para aficionados. The Associated Press contabilizó unos 78 festivales para aficionados autorizados por los comités organizadores de las ciudades sede de la FIFA.

Pero hay muchos más. Unos 20 equipos de la Major League Soccer están organizando eventos vinculados al Mundial, y otros equipos se asociaron con los fanfests de las ciudades sede.

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Se trata de áreas designadas, a menudo en parques y plazas públicas, donde los aficionados pueden ver los partidos, disfrutar de comida y bebidas, presenciar algo de entretenimiento y comprar mercancía oficial. También es una oportunidad para que las ciudades muestren la cultura local.

Pero este Mundial no se parece a ninguna de las ediciones anteriores. Hay 48 selecciones, lo que significa que hay más partidos repartidos a lo largo de un calendario más extenso. Las ciudades ya están al límite por presiones económicas como la inflación y los precios de la gasolina.

Aunque las ciudades recibieron algunos fondos federales en Estados Unidos para el Mundial, ese dinero no ha cubierto todos los costos. Como resultado, algunos festivales están recortando días de operación, y otros están cobrando por entradas, admisión garantizada, asientos o experiencias mejoradas —como cabañas bajo el calor de Houston.

Mamdani y Hochul se suman

Con el objetivo de asegurarse de que la gente de Nueva York "no se sienta pasada por alto", la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunciaron fanfests gratuitos en cada uno de los cinco distritos de la ciudad. También hay un fanfest previsto en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey.

El MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, que durante el Mundial será llamado New York New Jersey Stadium, albergará ocho partidos, incluida la final.

"Todo aficionado debería poder ver el mejor torneo del mundo sin tener que echar mano de sus ahorros", afirmó Mamdani.

Toronto evita las tarifas

Las preocupaciones por los costos para las ciudades llevaron a que Toronto planteara un plan para cobrar 10 dólares por la entrada al fanfest oficial programado para Fort York y The Bentway. Pero hubo indignación.

Ahora, unas 16.000 entradas al día serán gratuitas, pero también se venderán casi 4.000 boletos prémium. Los organizadores señalaron que el cobro era necesario para evitar aglomeraciones y asegurarse de que los eventos no se salieran del presupuesto.

"Los residentes de Toronto ya pagaron 180 millones de dólares para albergar los partidos, y las entradas al estadio son prohibitivamente caras para la mayoría de la gente", explicó en redes sociales Josh Matlow, concejal de la ciudad de Toronto. "Como mínimo, un evento que se prometió a los residentes, sin importar sus recursos, para que todos puedan ser parte del Mundial, será gratuito y accesible para todos".

Festivales dispersos en grandes ciudades

Las ciudades más grandes representaron un desafío para los anfitriones, así que, en lugar de un solo fanfest, habrá muchos.

En Los Ángeles, un gran festival para aficionados inaugurará el Mundial en el L.A. Coliseum del 11 al 14 de junio, con entradas disponibles a 10 dólares cada una. Luego habrá otros 10 fanfests gratuitos repartidos por toda la región, desde Burbank hasta Venice Beach, en distintas fechas a lo largo del torneo.

El Área de la Bahía de San Francisco optó por un enfoque más comunitario al asociarse con distintos grupos, incluidos los Warriors de Golden State de la NBA, para organizar eventos para ver los partidos. La mayor celebración será en San Pedro Market Square, en el centro de San Jose, una alianza entre los San Jose Earthquakes y el Comité Anfitrión del Área de la Bahía.

En Ciudad de México, hay un fanfest oficial en el Zócalo, la reconocida plaza pública en el corazón de la ciudad, pero la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció planes para otros 18 eventos comunitarios gratuitos donde los habitantes podrán ver los partidos.

Conciertos por doquier

Muchos conciertos de los fanfests son gratuitos, pero la mayoría funcionan por orden de llegada y requieren registro previo. Hay opciones de asientos prémium de pago.

Los carteles abarcan toda la gama de estilos musicales y gustos.

En Vancouver, Columbia Británica, Flo Rida, Ziggy Marley y Motley Crue están entre quienes actuarán en la zona para aficionados de la ciudad en PNE Grounds, en Hastings Park.

El fanfest de Kansas City contará con presentaciones de The Chainsmokers, Sheryl Crow, The All-American Rejects y otros en el National WWI Museum and Memorial.

Imagine Dragons y Enrique Iglesias están entre los artistas que se presentarán en el Parque Fundidora en Monterrey, México.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa